Rauw Alejandro habla sobre su ruptura con Rosalía, asegura que no hubo infidelidad

Rauw Alejandro rompió el silencio y este miércoles habló sobre su ruptura con la cantante Rosalía. Las declaraciones del puertorriqueño llegan poco después de que se diera a conocer que la pareja había terminado con su relación de tres años y con el compromiso de llegar al altar.

A través de redes sociales, Rauw Alejandro publicó un breve texto en el que dio a conocer detalles sobre su separación con la “Motomami”, incluyendo que tenían varios meses separados. Además de que, aseguró, la causa de la ruptura no fue una infidelidad, como se difundió en un hilo de Twitter.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”.

Y es que, rumores aseguraron que la separación fue por una infidelidad de Rauw Alejandro con la modelo colombiana de 31 años, Valeria Duque, a quien conoció en el backstage de un concierto que ofreció en México.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familia s y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, explicó el cantante de “Beso” y “Baila conmigo”.