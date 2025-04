RBD, de luto: muere papá de integrante y así lo despiden

GENERANDO AUDIO...

Integrantes de RBD. Foto: Cuartoscuro.

El actor y cantante Alfonso Herrera, quien alcanzó la fama internacional por interpretar a Miguel Arango en la telenovela Rebelde, anunció una triste noticia.

Mediante su cuenta de Instagram, el histrión de 41 años dio a conocer la muerte de su padre Alfonso Herrera Castro.

Con un emotivo mensaje, acompañado de una fotografía, fue como ‘Poncho’ Herrera se despidió del hombre que le dio la vida.

“¡FIBRA Y JUVENTUD! La vida es un pequeño sueño y hoy despertaste a algo mucho más grande. Te adoro padre”, se puede leer en la publicación que ya cuenta con miles de “Me Gusta” y cientos de comentarios de apoyo para él y su familia.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Ex integrantes de RBD le envían mensajes

Aunque Alfonso Herrera fue el único integrante de RBD que decidió alejarse de los escenarios y no formó parte de la gira que realizó la banda en 2023, sus ex compañeros de la agrupación le enviaron mensajes de aliento ante la sensible pérdida que atraviesa.

Maite Perroni le escribió: “Te abrazo con todo mi corazón”, mientras que Christian Chávez comentó “Abrazo grande”.

Los que también se hicieron presentes fueron Anahí y Christopher Uckerman al escribir: “Siempre vivirá en tu sonrisa. Abrazo.” y “Abrazos y luz bro”, respectivamente.

Otras figuras del medio artístico hacen lo mismo

Zoraida Gómez y Estefanía Villareal, quienes también participaron en la serie Rebelde, mandaron abrazos al actor.

Artistas como Fernanda del Castillo, Sebastián Rulli, Adriana Louvier, entre otros, también le escribieron unas palabras a Alfonso Herrera.

El director Manolo Caro y la presentadora de televisión Andrea Legarreta no se quedaron atrás y con unas breves palabras le mandaron aliento en este difícil momento que vive.