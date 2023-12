¡La oleada rebelde! Los récords que ha roto RBD en su regreso a los escenarios

RBD ha roto varios récords en su regreso a los escenarios. Foto: Cuartoscuro

El regreso de RBD a los escenarios causó furor entre los millones de fans que tiene la banda en varios países. El fenómeno rebelde recordó la fama de sus integrantes Maite, Dulce María, Anahí, Christian y Christopher, y aunque faltó Poncho Herrera, el grupo rompió varios récords y Unotv.com te da los detalles.

Los récords que rompió RBD

El grupo más rentable de gira en EU

La gira de RBD recorrió varias ciudades de Estados Unidos, lo que le valió ingresos millonarios. De acuerdo con importantes revistas como Billboard y Rolling Stone, las presentaciones del grupo mexicano representó ingresos de 130.5 millones de dólares.

La gira con más conciertos en EU

En total los cantantes hicieron 30 presentaciones en suelo estadounidense, lo que rompió el récord que tenía el tour Where We Are Tour, de One Direction, que ostentaba el récord con 21 presentaciones en 2014.

Se estima que en promedio unos 49 mil 848 espectadores se dieron cita en cada show de los cantantes que enloquecieron a sus fans con su retorno a los escenarios.

En el top 10 de las giras latinas más exitosas

El Soy Rebelde Tour, se colocó, también, en el top 10 de giras latinas más taquilleras del 2023. Los mexicanos se colocaron en segundo lugar, tan solo debajo de la colombiana Karol G, quien no ha tenido reparo en mostrar que también es fan de RBD, al invitar a Anahí a uno de sus conciertos para cantar el icónico tema “Sálvame”.

De acuerdo con Billboard Boxscore, tan solo con 18 conciertos, RBD había generado 86.7 millones de dólares con una asistencia, hasta entonces, de 353 mil espectadores.

RBD entre las giras internacionales con más éxito

Aunque no solo se colocó en un buen lugar de las giras latinas, pues, a nivel internacional, el tour de RBD también fue reconocido entre las 40 giras con más ganancias de manera internacional, en el lugar 21.

Las presentaciones de los intérpretes de temas como “Este corazón”, “Rebelde” y más, se colaron en la lista con nombres de importantes exponentes de la música como Bruno Mars, Romeo Santos, Daddy Yankee y otros.

México abraza a RBD; rompieron récord de Grupo Firme

La euforia de los fanáticos de RBD en México fue tal que llevaron al grupo a romper el récord de presentaciones en el Foro Sol en la Ciudad de México, pues, con 6 conciertos en el recinto, se convirtieron en la banda en tener más presentaciones. El récord le pertenecía a Grupo Firme y Daddy Yankee que tenían cinco conciertos.

Los récord Guinness de RBD

Desde que inicio su historia RBD creció como la espuma, decenas de jóvenes deseaban estar cerca de los cantantes y corear sus éxitos. Era tal la oleada rebelde que el grupo fue reconocido con dos Récord Guiness.

El primero de ellos es que RBD obtuvo más de 180 premios en varios países en menos de cinco años.

El segundo por vender más de 50 millones de copias del disco “Rebelde” lanzado en 2004 y que sería el primero de los seis discos de estudio que hizo el grupo.