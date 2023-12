RBD, Luis Miguel y Belanova: los regresos cumplidos y por esperar…

Ellos pusieron fin y regresaron a los escenarios. Fotos: Cuartoscuro

2023 marcó el regreso a los escenarios que eran muy esperados como el de Luis Miguel y RBD. También fue el año en que se anunció otra reaparición especial y es la de Belanova, que pondrá fin a una pausa con sus actuaciones del siguiente año.

En esta nueva etapa, estas estrellas musicales han pasado por caídas, enfermedades y revelaciones. En Uno TV te compartimos cómo han sido estos regresos, una vez que ellos decidieron que el show debe continuar.

Regresos a los escenarios en 2023: Luis Miguel, RBD y más

Luis Miguel

A sus 53 años, el “Sol” se encuentra de gira de nuevo. Anunció su regreso en abril y comenzó con 43 fechas que lo llevaron por Argentina, Chile, Estados Unidos y México. En agosto la promesa se cumplió e inició con el primer concierto de un tour que ya se extendió hasta noviembre de 2024.

El intérprete de “Por debajo de la mesa” rompió con una pausa de cuatro años y a sus shows han asistido celebridades como la diseñadora Carolina Herrera, Bad Bunny, Kendall Jenner y Peso Pluma.

Por ahí se le vio llorando cuando cantaba “La incondicional” y no se libró de una caída en el escenario en uno de sus conciertos de la Ciudad de México, momento sobre el que se comentó que Luismi dio el “juangrabrielazo”.

En cuanto a su vida personal, en octubre el intérprete de “Te necesito” hizo una pausa en sus presentaciones para asistir a la boda de su hija Michelle Salas en La Toscana, Italia. Además, en su gira ha estado acompañado de su actual romance, la diseñadora española Paloma Cuevas.

RBD

Dicen que no es lo mismo los tres mosqueteros, que… quizá no 20 años después, pero sí 15. Así es, este fue el tiempo que duró la pausa de RBD y si algo ha caracterizado su regreso, no es precisamente la ausencia de Alfonso Herrera, si no que a las integrantes ahora las acompañan sus hijos.

Anahí viaja con familia y ha pasado por altas y bajas. Antes de los shows tuvo un problema en el oído y en Brasil, aunque intentó cumplir con sus fans en un concierto, no pudo lograrlo por motivos de salud y tuvo que salir en una ambulancia.

María Paula, la bebé de Dulce María, desató ternura porque en la gira se le ha visto con un mini uniforme de Rebelde.

Maite Perroni salió en defensa por las críticas sobre cómo lucen actualmente señalando: “tengo muchos kilos y qué importa. Al final es abrazarnos, aceptarnos como somos”.

Christian Chávez protagonizó una polémica por lucir un traje de charro color rosa.

El último concierto de la gira de RBD será el 21 de diciembre en el Estadio Azteca.

Regresa Belanova

Por sorpresas no paró el 2023 y el trío electropop terminó con las dudas. Regresa el siguiente año, sin embargo, la emoción ya se desató porque Denisse Guerrero reapareció en un concierto de Carla Morrison para cantar juntas “Rosa Pastel”.

La cantante reveló que durante su ausencia de la vida pública pasó por varios procesos como la perdida de su papá, una enfermedad por la que le tuvieron que quitar un tumor que casi pesó 2 kilos y una crisis existencial que la llevó a creer que “nada tenía sentido”.

El 2024 promete ser un año de festivales para ellos. Ya están anunciados para Bésame Mucho, Vive Latino y Pa’l Norte.