¡Se los llevaron al baile! Lo que se sabe del desfalco a RBD

RBD víctima de desfalco. Foto: Cuartoscuro

El éxito que representó el regreso de RBD a los escenarios se ve empañado por un supuesto desfalco por parte de Guillermo Rosas, el representante de la agrupación. Y Unotv.com te da todos los detalles del caso.

Lo que se sabe del presunto desfalco a RBD por conciertos

Desde enero de 2024, la salida de Guillermo Rosas llamó la atención, pues pesaban sobre él acusaciones de fraude. Maite Perroni fue la encargada de dar a conocer que el manager ya no trabajaba con ellos.

Sin embargo, el escándalo estalló recientemente con la posible fractura entre Anahí y el resto de sus compañeros de grupo. La también actriz decidió felicitar a Guillermo Rosas por su cumpleaños, lo que habría sido mal visto por sus compañeros por la situación financiera que pasan.

[Te puede interesar: Aseguran que a integrantes de RBD no les han pagado ni un peso de su gira]

En medio de las especulaciones, el productor Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, confirmó que existe un faltante de dinero sobre lo que, se dice, el tour de RBD generó.

“Hay un faltante de lo que se dice que entró, que el tour generó de ganancias a lo que ellos han recibido”

Además, Tovar aseguró que hay una auditoria en curso para conocer el estatus que guardan las finanzas.

“Hay una auditoria en curso, están revisando todo el tema interno del tour y también están considerando platicar con las empresas involucradas para ver el asunto de los recursos, ¿dónde están?, ¿cuánto es? Lo más responsable en una empresa es hacer una auditoría interna para poder presentar las cuentas a todos los socios”

A las palabras de Tovar, se sumaron las declaraciones de Dulce María, quien también confirmó los malos manejos por parte de su exrepresentante. En un encuentro con varios micrófonos, la cantante confirmó que ya salieron a la luz las primeras pruebas de los malos manejos.

“De la primera auditoría ya han salido irregularidades. No es una habladuría, pero no podemos decir, no me corresponde dar demasiada información”

Dulce María afirmó que, por el momento, no se han iniciado demandas y que se mantienen las auditorias.

“No estamos en demandas, hasta ahora. Simplemente, como cualquier empresa en donde se vieron irregularidades, estamos en auditorias”

Finalmente, afirmó que la situación que viven es “dolorosa” y que los planes que tenían por delante, tal parece, no podrán realizarse.

“Es muy difícil, muy decepcionante, muy doloroso, todo lo que se está viviendo y no poder salir a decirles todo lo que a lo mejor nos gustaría platicar porque es algo delicado… Es algo muy triste que nos rompe el corazón porque teníamos tantos planes para seguir con el tour con todo y en este momento, desgraciadamente estamos en un momento difícil”