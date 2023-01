Piqué, Renault, Casio y hasta Alejandro Sanz reaccionan a la canción de Shakira

Shakira incendió las redes sociales y generó todo tipo de reacciones tras lanzar su nuevo video “BZRP Music Session #53”, junto al productor musical argentino Bizarrap, una canción dirigida abiertamente contra su expareja, Gerard Piqué, y su nueva novia de nombre Clara Chía Martí.

Con juegos de palabras en los que se cuelan los nombres de Piqué y Clara, Shakira deja evidente quiénes son los destinatarios de su tiradera publicada este miércoles en plataformas de streaming y YouTube.

“Yo sólo hago música, perdón que te sal-pique“, dice, con esa pausa después de la primera sílaba. Y luego añade: “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena”.

La primera reacción de Piqué

El exjugador del Barcelona no tardó ni 24 horas en hacer acto de presencia a través de sus cuentas. Piqué respondió en Twitter con una publicación que ha desconcertado a todo el mundo.

“Mañana a las 21h, Chup Chup, Kings League con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa“, escribió Gerard Piqué, acompañando el mensaje con emojis de payaso.

"Mañana a las 21h, Chup Chup, Kings League con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa", escribió Gerard Piqué, acompañando el mensaje con emojis de payaso.

— Gerard Piqué (@3gerardpique) January 12, 2023

La publicación no tiene nada que ver con la canción de Shakira y Bizarrap de la que todo el mundo habla. Gerard Piqué ha preferido alejarse del foco de la polémica, aunque parezca imposible, y ha escrito un tuit promocionando uno de sus proyectos más ambiciosos estrenado recientemente que es la Kings League.

¿Qué dice la canción de Shakira y Bizarrap?

Esta es la letra del nuevo single de Shakira y Bizarrap:

A tipos como tú, a tipos como tú. Perdón ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te la dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry baby, hace rato que yo debí botar ese gato, una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está para tipos como tú. Para tipos como tú. A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tu. Esto es para que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques. Entendí que no, que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal-pique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda, te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú. Para tipos como tú. A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tu. Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas, hazme caso. Cero rencor bebé, yo deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo qué te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén, por mi todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, y una loba como yo no está para tipos como tú.

Marcas se suben al tren

La nueva canción de Shakira compara a la nueva novia de Piqué con un Twingo, por lo que Renault reaccionó con la cita de la canción: “Pa tipos y tipas como tú”, promocionando su coche.

“Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”, dice la letra.

Por su parte, Casio aseguró en forma de broma que a diferencia de las relaciones, sus productos sí son para toda la vida.

Ver más Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a CASIO en una canción 😜

Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida 😉#Harder, #Better, #Faster, #Stronger pic.twitter.com/Si8CZfKEe1 — División Educativa (@CASIOedu) January 12, 2023

La reacción que más ha sorprendido fue de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. “¿Cambiar un Rolex por un Casio? Hagas lo que hagas, asegúrate de que sea una marca o diseño registrado. Lo auténtico lleva un largo camino”, bromeó la institución.

Ver más Changing a Rolex for a Casio 💔?



Whatever you do, make sure it is a registered trade mark or design. Authentic goes a long way.https://t.co/zqTthn0yPR pic.twitter.com/VEGkeXeqpY — European Union Intellectual Property Office (@EU_IPO) January 12, 2023

Más reacciones a la tiradera de Shakira a Piqué: ¿a quién apoyan las celebridades?

Varias celebridades del medio del entretenimiento reaccionaron ante el nuevo video de Shakira, uno de ellos fue su amigo Alejandro Sanz.

Auuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!! — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 12, 2023 Antonio de la Rúa, ex de Shakira y con quien mantuvo una relación de 11 años, le dio un "me gusta" a la publicación de la cantante en Intagram, mientras que Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, reaccionó con cuatro 'fueguitos' en el mismo post.

Ver más

El streamer español Ibai Llanos, amigo cercano y socio de Piqué, se hizo viral con un video en el que reacciona en vivo y en directo a la canción: “Descanse en paz, Gerard Piqué”, comentó visiblemente impresionado.

La canción de Shakira es una fantasía, pero no supero la reacción de Ibai Llanos! Oro puro 🤣🤣 pic.twitter.com/yXUe9ruPp0 — ❥ 𝔸𝕝𝕓𝕚𝕥𝕒🤍 (@AlbitAlaron) January 12, 2023

Los famosos mexicanos que también reaccionaron

Entre los mexicanos que apoyaron a la colombiana en Instagram se encuentran Fey, Paty Manterola y Sherlyn, que incluso compartió que en la actualidad las mujeres de la industria del entretenimiento pueden generar ingresos después de una mala experiencia con un hombre, algo que en el pasado hubiera sido considerado como “impensable”.

“Nada más para subirnos al tren del mam*, ¿ya escucharon la canción de Shakira? La amo. Los que me pongan aquí de “Es una ardida” y no sé qué, fuera, aquí somos team Shakira”, inició Sherlyn en un video que subió en Instagram.

“Regularmente, cuando a las mujeres les pintan el cuerno y eso hasta pena nos da, decimos ‘¿Qué habré hecho mal?’, ‘¿En qué habré fallado?’, pero aquí no. Aquí es: ‘¿Me dejó? Sí, me vale madres’ y no sólo eso: Voy a hacer millones de dólares porque mucho corazón roto, pero cartera llena“, concluyó.