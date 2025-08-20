GENERANDO AUDIO...

Ernesto Barajas. | Foto: AFP.

El asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de la banda sinaloense, “Enigma Norteño”, este martes 19 de agosto en Zapopan, Jalisco, en lo que se informó pudo ser un ataque directo con arma de fuego, provocó una ola de reacciones en redes sociales.

Famosos como Pancho Uresti y La Chicuela publicaron una serie de mensajes emotivos en los que expresaban sus condolencias por la pérdida del músico, quien en 2023 había recibido amenazas de muerte. También usuarios y seguidores del compositor de regional mexicano mostraron su sentir al respecto.

Uno de ellos fue el cantante de música regional mexicana, Pancho Uresti, quien posteó en su cuenta de X una foto con Barajas y la leyenda: “Descansa en paz, buen amigo”.

La periodista de espectáculos conocida como “La Chicuela” ofreció sus condolencias con una imagen luctuosa publicada en su cuenta de X.

El cantante sinaloense conocido como “El Yaki” también expresó su dolor a través de un video publicado en sus historias.

El también cantante de regional mexicano, Larry Hernández, escribió en la última publicación de Ernesto Barajas en Instagram un sentido mensaje de despedida: “Me dueles y mucho Dios con tu bonita familia y mucha resignación D.E.P”.

Screenshot. Foto: Instagram.

¿Qué se sabe de la muerte de Ernesto Barajas?

Los primeros reportes indican que Ernesto Barajas, vocalista de la banda sinaloense, “Enigma Norteño”, fue asesinado este martes 19 de agosto en Zapopan, Jalisco, en lo que parece ser un ataque directo con arma de fuego.

De acuerdo con medios y periodistas locales, el ataque contra Ernesto Barajas ocurrió en una pensión de autos ubicada en la colonia Arenales Tapatíos, donde el cantante se encontraba con la mujer que resultó lesionada y con otro hombre, que también perdió la vida.

Los primeros reportes señalan que dos hombres armados irrumpieron en el lugar a bordo de motocicletas y le dispararon en repetidas ocasiones. Ernesto Barajas, afirman, perdió la vida instantáneamente.

Tras el ataque, la cadena de noticias Univisión dio a conocer que la zona fue resguardada por la policía municipal, mientras la Fiscalía del Estado y peritos forenses levantaron evidencias en la escena del crimen.