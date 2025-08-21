Las emotivas reacciones por la muerte de Xava Drago, vocalista de CODA: “Nuestro corazón está roto”

GENERANDO AUDIO...

Reacciones por la muerte de Xava Drago; luto en la música. Foto: Getty

Xava Drago, vocalista y líder del grupo de rock mexicano CODA, falleció este jueves y su deceso ha provocado una gran ola de reacciones de tristeza en el mundo del entretenimiento, entre ellas, las de la agrupación, quienes escribieron un emotivo comunicado.

“Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava Drago ha parrtido”, compartió CODA en redes sociales.

“Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él”. CODA

Reacciones por la muerte de Xava Drago

Coda anunció el fallecimiento de su vocalista, y las reacciones por la muerte de Xava Drago no se hicieron esperar. Primeramente, varios medios de comunicación replicaron la noticia, luego algunos usuarios y personas que lo conocieron compartieron sus reacciones al enterarse de esto:

“Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes.”, destacó la agrupación mexicana:

Jorge Guevara vocalista de Caos y exvocalista de Elefante dijo que siempre lo recordará como su gran maestro, pero sobre todo, un gran amigo:

Usuarios y fans de Xava también aprovecharon para compartir momentos donde lo conocieron:

¿De qué murió el vocalista de CODA?

El cantante fue diagnosticado con cáncer de estómago hace tiempo, enfermedad que afectó gravemente su salud y que, pese a los esfuerzos médicos, fue declarada terminal.

Recientemente, Xava anunció públicamente que sus médicos lo habían desahuciado, lo que puso en alerta a sus seguidores y a la comunidad artística. Su fortaleza y actitud positiva ante esta adversidad sirvieron de inspiración para muchos.

¿Quién fue Xava Drago?

Xava Drago se consolidó en la década de los 90 como vocalista del grupo de rock CODA. Esta banda destacó por su energía y estilo único dentro de este género de la música.

Huella musical

Con varios álbumes, CODA marcó época y ganó reconocimiento en México y América Latina, gracias a la potente voz y carisma de Xava.

Lucha personal

En sus últimos meses, compartió mensajes en redes, agradeciendo apoyo y reflexionando sobre la vida. Tras ser diagnosticado con cáncer.

Legado

Su muerte representa una gran pérdida, pero su voz y aportes seguirán vivos en la historia del rock mexicano.