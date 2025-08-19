¿Real o fake? Estatua de Yeri Mua desata polémica en Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Los fans de Yeri apoyan la decisión: Cuartoscuro

En redes sociales, empezaron a circular diversas imágenes que mostraban la construcción de una estatua en honor a Yeri Mua colocada en pleno Malecón de Veracruz. La supuesta obra rápidamente dividió opiniones; pues mientras algunos celebraban la idea de homenajear a la llamada “Bratz Jarocha”, otros lo consideraron un exceso.

Estatua de Yeri Mua en Veracruz causa debate en redes sociales

Con el paso de las horas se aclaró que la imagen fue creada con Inteligencia Artificial y compartida por seguidores de la influencer como una propuesta simbólica. Aun así, la conversación no se detuvo, pues muchos de sus fanáticos insistieron en que Yeri Mua merece un monumento en su ciudad, así como Shakira tiene el suyo en Barranquilla.

Aunque la estatua nunca existió en la realidad, la idea de levantar un monumento a la intérprete de “Nena moxita” se ha posicionado en tendencia durante varios días; pues sus fans señalaron estar dispuestos a financiar dicha obra, ya que “al igual que la cantante veracruzana Yuri, la influencer ha llevado el nombre del puerto a distintas partes del país”; incluso según usuarios ha hecho que Veracruz sea visto de nuevo y aumente su turismo.

Sin embargo, la propuesta no fue bien recibida por todos; ya que varios internautas criticaron la iniciativa y cuestionaron si realmente la creadora de contenido merece un homenaje de este tipo. Entre memes y comentarios irónicos, hubo quienes sugirieron que la estatua debería colocarse en el basurero municipal o incluso desaparecer en el mar.

Aunque aún no existe una petición al ayuntamiento, de acuerdo con medios locales, al momento, se organizan encuestas informales para conocer la aprobación de la ciudadanía a este proyecto

¿Qué dice Yeri Mua sobre su posible estatua en Veracruz?

Hasta el momento, la influencer no ha emitido postura oficial sobre el tema; no obstante, de acuerdo con sus fans, este gesto sería muy bien recibido por Yeri, “quien cooperaría para la construcción de su estatua y estaría orgullosa de ser la primera representante del reguetón mexa en tener una”.

