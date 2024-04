Reaparece Bisogno en televisión; requiere un trasplante de hígado

Daniel Bisogno reaparece en televisión. Foto: Cuartoscuro

Daniel Bisogno regresó a la televisión después de meses de ausencia por una crisis de salud que lo llevó al hospital. El presentador dio detalles de lo que padece y reveló que espera recibir un trasplante de hígado.

¿Qué le pasó a Daniel Bisogno?

A su regreso a la televisión, el conductor confirmó que un problema en el funcionamiento de los pulmones lo llevó al hospital. Bisogno estuvo varias semanas internado y bajo estricto cuidado médico.

Sin embargo, el también actor reveló que, aunque va recuperándose, ahora necesita un trasplante de hígado. De acuerdo con la información dada por el conductor, el hígado no logró la recuperación que los médicos esperaban, por lo que se encuentra ya en la lista de espera.

Entre las consecuencias por el tiempo de convalecencia, Daniel Bisogno compartió que se le hicieron dos llagas. Una de ellas en la cabeza, por la posición que guardo por varias semanas.

“Me quedó un hombro más arriba que otro. Estuve muchos días acostado, entonces se me hizo una llaga en la cabeza, la almohada tuvo la culpa. Y en la nalga”, dijo el conductor.

El famoso conductor llamó a no creer en rumores y descartó que su regreso a la televisión mexicana se deba a presiones para aparecer a cuadro. De acuerdo con Daniel Bisogno, es él el que desea volver a la pantalla chica.

“Muchas gracias. Quiero dejar en claro varias cosas. Nadie me obliga a venir, si es lo que estoy pidiendo desde hace meses, poder estar en este foro de Ventaneando, que es mi casa, que es donde yo me siento bien, donde estoy en mi ambiente, en donde me acabo de recuperar. Qué me van a andar obligando, al contrario”.

Bisogno informó que si bien ya volvió poco a poco a sus actividades, todavía no puede realizar ciertas labores, sobre todo si se trata de lugares muy concurridos.

“Y ya que los doctores me dieron el visto bueno, todavía nos esperamos una semana. Porque ya me dejaron salir, que no puedo ir a lugares muy concurridos porque me vayan a contagiar de algo”.

Con el humor que lo ha caracterizado, Daniel Bisogno dijo que “mala hierba nunca muere” y se dijo feliz por su regreso a la televisión.

“Publico querido, gracias. Mala hierba nunca muere. Aquí estamos de regreso, feliz. Ésta es la mejor medicina que se puede tener. Yo tenía ya meses queriendo regresar, pero no podía, pero ya que puedo, aquí estamos”