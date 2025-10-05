Reaparece en show: así se ve Tito Fuentes, de Molotov, tras crisis

GENERANDO AUDIO...

Tito Fuentes, guitarrista y voz de Molotov. Foto: AFP.

Tito Fuentes, guitarrista y voz de Molotov, fue captado nuevamente sobre un escenario, con guitarra en mano y luciendo una imagen distinta a la que había mostrado días atrás. En videos difundidos por asistentes, se observa al músico concentrado en su interpretación, dejando ver una recuperación que tomó por sorpresa a los fans, quienes no lo esperaban y mucho menos en estas condiciones.

Así fue el regreso de Tito Fuentes al escenario

La escena ocurrió este sábado 4 de octubre durante el 45 aniversario del Tianguis Cultural del Chopo, donde Tito apareció como invitado especial de la banda “Trolebús“. El show tenía como expectativa a “La Gusana Ciega”, rumor que atrajo a varios curiosos al recinto; sin embargo, lo que recibieron fue una presentación inesperada de Fuentes, que encendió el ambiente entre los asistentes.

Con guitarra eléctrica en mano, el músico mostró energía y conexión con el público. Además, las imágenes dejaron ver que las cicatrices en su rostro, que días atrás preocupaban a sus seguidores, hoy son apenas una línea tenue.

El regreso de Tito cobra especial relevancia porque llevaba meses fuera de los escenarios. El propio músico reveló que atravesó una dura etapa de salud; pues estuvo en coma, fue sometido a más de diez cirugías y enfrentó adicciones que lo obligaron a hacer una pausa.

Ahora, con esta reaparición, los fans celebran no solo su música, sino también su resiliencia. Para muchos, verlo tocar de nuevo es una señal clara de que Tito está listo para volver a conectar con el público que lo ha acompañado por décadas.