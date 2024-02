“Es híper ultra nostálgico”: reaparece Imanol Landeta y anuncia regreso a los escenarios

Imanol Landeta inició la cuenta regresiva para el que será su regreso a los escenarios y todo parece indicar que Daniela Luján está involucrada en la que será su reaparición. El protagonista de telenovelas como “El niño que vino del mar” y “Vivo por Elena” se mantuvo ausente de los reflectores por unos 15 años.

Al hablar del que será su regreso, Imanol Landeta expresó que este paso que dará es “híper ultra nostálgico”. El actor es hijo de otro rostro conocido de los melodramas en México, Manuel Landeta.

Imanol Landeta terminará con 15 años de distanciamiento de los escenarios con su regreso como la nueva estrella de los conciertos “2000xsiempre”, en la que se unirá a otros rostros de esa generación como Daniela Luján y Martín Ricca.

En el programa “De primera mano”, el intérprete de “Como canica” habló entusiasmado sobre su reaparición.

En los shows también participan Violeta Isfel, Miguel Martínez, Nashla, Fabián Chávez y Roberto Carlo. Para Imanol, el proyecto es un viaje en el tiempo.

“Y, de repente, se presenta la oportunidad de hacer algo que me gusta, que son los conciertos y los escenarios, y dije, ‘¿por qué no?’ Eso fue. Además, lleno de nostalgia. Este es un concierto híper, híper ultra nostálgico”

El actor agregó que ya se está preparando para los conciertos.

El cantante compartió que todo ha sido mágico y asegura que habrá sorpresas.

“A mí me llena de emoción, me tiene súper, súper, súper ultra prendido y, la verdad, estoy muy ansioso por el primer concierto que será el 7 de marzo. El regreso ha sido mágico. La verdad, estoy súper agradecido con mis compañeros artistas porque son gente maravillosa y sentí que llegaba a un lugar como si el tiempo no hubiera pasado. Luego, luego, nos enganchamos de las sorpresas que tenemos para el concierto y colaboraciones; todo ha ido fluyendo suavecito, suavecito”

Imanol Landeta