VIDEO: reaparece Ninel Conde y le llueven críticas porque parece otra

Una lluvia de críticas han caído sobre Ninel Conde, al reaparecer en redes sociales con un visible cambio en su apariencia. Hay, incluso, quienes afirman que “parece otra persona”. Sin embargo, la cantante y actriz estaría ignorando esos comentarios y sigue concentrándose en su trabajo.

Los pómulos, la forma de sus ojos y sus labios son algunos de los aspectos que los usuarios en redes sociales están destacando sobre el nuevo aspecto del llamado “Bombón asesino”.

“Hablando de cosas agradables, bonitas, positivas, hay muchos proyectos en puerta del show business y no show business. Supercontenta. Hoy quiero agradecer a gente que sí es profesional, como la preciosa que me pone mis pestañitas (..) Tengan cuidado que no caigan en manos de gente poco profesional y estafadora o charlatana que nada más quieran 2 minutos de fama. Les mando besos”.

Ninel Conde