“Tuve un par de pérdidas”: Rebecca de Alba recuerda los abortos que sufrió durante su relación con Ricky Martin

Rebecca de Alba recuerda los abortos que sufrió. Foto: Cuartoscuro

Rebecca de Alba recordó los duros momentos que enfrentó luego de la pérdida de un par de embarazos durante su relación con Ricky Martin. La bella conductora aseguró que hubiera sido “magnífico” el convertirse en madre.

“Yo lo intenté, pero no pude tener hijos, pero hubiera sido magnífico que hubiera sido mamá y no se logró. Tuve un par de perdidas con la misma pareja, con Ricky (Martin)”, dijo Rebecca de Alba.

En entrevista con Alberto Peláez para su canal de YouTube, la guapa presentadora de televisión recordó que entre los planes que tenían como pareja ella y Ricky Martin era convertirse en padres y formar una familia.

“Fue una gran pareja, mucho tiempo, y queríamos ser papás y queríamos hacer una familia y todas estas cosas”

Rebecca confesó que en el cantante puertorriqueño veía al mejor hombre para que fuera el padre de sus hijos, y lo describió como una persona con valores.

“Y la verdad es que, para mí, era la persona, el hombre ideal para que fuera el padre de mis hijos por los valores que tiene, la calidad de persona que es”, dijo la conductora

Sin embargo, Rebecca de Alba aceptó que tomó las cosas como se las presentó la vida y destacó que, en realidad, sí fue mamá, pero “a medias”.

“Y la vida es como es y, hay otra cosa, no es que no me importe, pero hay que aceptar las cosas como la vida te las presenta. Si no se da, sí puede ser mamá, pero a medias. Los perdía”, confesó Rebecca de Alba

En 2021, en una entrevista para la revista Caras, Rebecca de Alba ya había hablado de sus pérdidas, asegurando que durante su embarazo, Ricky Martin se involucró mucho.

“Sí quedé embarazada y lo perdimos. Y digo lo perdimos porque fue un hombre que se involucró absolutamente en todo y lo vivimos juntos”