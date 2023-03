Rebecca Jones: ¿cuáles fueron los sueños que la actriz no pudo cumplir?

Rebecca Jones murió a los 65 años durante la madrugada de este miércoles 22 de marzo. La actriz, que fue diagnosticada con cáncer de ovarios en 2017 y venció dos años después, siempre se mantuvo muy positiva y nunca dudó en compartir sus planes a futuro, que lamentablemente quedaron truncados.

La protagonista de telenovelas como “Cuna de lobos” platicó en 2021, en exclusiva para UnoTV sobre sus sueños a futuro, entre los que estaba abrir un canal en YouTube donde pudiera compartir sus experiencias de vida, desde su batalla contra el cáncer hasta cómo superó su divorcio con el también actor Alejandro Camacho de quien se separó en 2011.

“A mí me gustaría tener un canal de comunicación con la gente, donde pueda comunicar o decirles sobre lo que he aprendido, no solo con el tema de mi salud, de lo que me ha pasado en la vida, vivo sola, soy independiente y divorciada”.

Rebecca Jones.