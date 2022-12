“Estuvo fuerte”: Rebecca Jones habla de su salud; dice que bacterias se estaban “comiendo” parte del pulmón

Rebecca Jones habló tras su ingreso al hospital por problemas de salud que la llevaron a estar, incluso, en terapia intensiva por una deficiencia pulmonar y neumonía derivada de una infección, según explicó su publirrelacionista, Danna Vázquez.

En entrevista con el programa Ventaneando, la famosa, que mantuvo un matrimonio largo con Alejandro Camacho, confesó que la atacaron “tres bichos muy agresivos”, por lo que la consideró que lo que le pasó “estuvo fuerte”, pues, incluso, la tuvieron que intubar.

“Estuvo fuerte. Lo que me pasó fue muy fuerte, ingresé con neumonía, tres bichos muy agresivos que se me metieron al pulmón y los doctores me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron y si hubiera escuchado la palabra intubación no sé si me hubiera dejado. Me salvaron”.

Rebecca Jones.