“Sí, ya sé que estoy muy delgada”: Rebecca Jones reaparece y sorprende su imagen

Rebecca Jones reapareció en un evento especial. Foto: Cuartoscuro | Archivo

En medio de “meses tan difíciles” Rebecca Jones reapareció y sorprendió con su imagen. Ante la reacción por sus fotografías, la actriz, quien estuvo hospitalizada en noviembre pasado, reconoció que aunque se encuentra muy delgada, cada día está más fuerte y sana e hizo una petición a sus fans mediante un mensaje: “si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima”.

Rebecca Jones tuvo una deficiencia pulmonar que la llevó al hospital y por la que necesitó asistencia respiratoria. La estrella de telenovelas como “Cuna de lobos” se recupera del problema de salud que le impidió seguir trabajando en un melodrama.

Rebecca Jones reaparece y lanza mensaje tras sorprender por su delgadez

El año pasado Rebecca Jones desmintió a su exesposo Alejandro Camacho porque había declarado que a la actriz le había regresado el cáncer contra el que batalló por unos años. Sobre su reciente hospitalización, la intérprete dejó en claro que su enfermedad se debió a un padecimiento pulmonar.

Ver más Rebecca Jones Reaparece en redes sociales. pic.twitter.com/1oxjiI8TdA — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) March 3, 2023

La reaparición de Rebecca Jones tuvo lugar en una premiere exclusiva que le organizaron por el estreno de la película “Nada que ver”. La difusión de las fotos sorprendió a sus fans por su imagen y ella publicó un mensaje en el que habla de su recuperación.

“¡Y qué puedo decir del elenco que me acompañó esa noche!!! (…) Todos han estado conmigo en estos meses tan difíciles de sobrevellevar (…) Sí. Ya sé que estoy muy delgada, pero bien dice Saint-Exuperie: lo esencial es invisible a los ojos. (Y créanme, 8 días en terapia intensiva, adelganzan a cualquiera y ya los recuperé), pero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora sólo sé que cada día estoy más fuerte y sana” Rebecca Jones

La actriz de 65 años comentó que no pide un milagro como “algunos dicen por ahí”, porque sabe que Dios siempre está con ella. Agregó que disfruta cada segundo de la vida, sus momentos agridulces y aprende de las cosas bellas y no tan bellas.

Detalló que continúa con sus cuidados con la medicina alópata y alternativa. Del mismo modo, en el texto pidió que no le tengan lástima.

“Mientras tanto, si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana de eso” Rebecca Jones

Rebecca Jones indicó que es mejor pensar cosas lindas y envío un “los amo” a sus fans.

Se dijo feliz por saber que hay gente que la quiere y se lo demuestra. Sobre por qué le hicieron una premiere especial, comentó que se debió a que no pudo asistir a la oficial y presumió que en el evento la consintieron con todo y palomitas.