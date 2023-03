Rebecca Jones y Alejandro Camacho: historia de la polémica pareja que se divorció después de 26 años

Rebecca Jones, quien se consagró como una de las actrices protagónicas más exitosas de las telenovelas, mantuvo una larga relación con Alejandro Camacho, con quien procreó a Maximiliano, único hijo de la famosa; sin embargo, luego de 26 años, su matrimonio llegó a su fin.

En alguna entrevista, Rebecca Jones, de quien se informó en noviembre pasado que padecía deficiencia pulmonar, situación que la llevó al hospital, destacó que su matrimonio con Alejandro Camacho no era miel sobre hojuelas; sin embargo, la presión de la opinión pública la llevó a permanecer 26 años junto al padre de su hijo.

“(Los años de matrimonio) No, no se borran. Cada segundo de tu vida te conforma, pero no quiere decir que te quedes estacando ahí. Si tú ya no estás bien en una situación, no tienes por qué quedarte ahí por complacer al público, que es lo que me pasó a mí. Éramos la pareja perfecta, casi, casi, pero nadie sabe qué pasaba detrás de las puertas”.

Rebecca Jones