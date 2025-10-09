GENERANDO AUDIO...

Este 9 de octubre, los mexicanos podrán volver a disfrutar de Amores Perros en las salas de cine, tras su reestreno en el Festival Internacional de Cine de Cannes y su proyección en el Palacio de Bellas Artes. La cinta, que cambió la narrativa del cine latinoamericano, busca nuevamente abarrotar las salas mexicanas.

Guillermo Arriaga, guionista de la película, destacó que “Amores Perros ayudó a darle confianza al cine mexicano, teníamos años de no estar nominados y de pronto hubo tres películas mexicanas nominadas a los Oscares de forma seguida. Hubo gente que después de ver Amores Perros quiso regresar a sus orígenes y filmar en México”.

El filme también es protagonista de uno de los grandes pleitos del séptimo arte, pues su director Alejandro González Iñárritu y Arriaga no se hablaron por casi 20 años. La reconciliación entre ambos se dio de manera auténtica, con una conversación de seis horas por Zoom antes de su reencuentro presencial, según contó Arriaga: “Nos dimos cuenta que tenemos muchas más cosas que nos unen que las que nos separan”.

El gran reencuentro se celebró en el Palacio de Bellas Artes, pero después continuó en una íntima velada familiar, donde las familias de ambos creadores compartieron momentos especiales. Arriaga recordó: “Lo importante es que volvimos a sellar la amistad; nuestras familias se reencontraron. Es curioso cómo su hijo Eliseo se la pasó platicando con mis hijos. Vinieron a cenar a la casa, su familia con la mía… fue muy bonito”.

Actualmente, Guillermo Arriaga promociona su libro El Hombre, y no descarta trabajar nuevamente con su mancuerna predilecta, Alejandro González Iñárritu, consolidando así una de las colaboraciones más icónicas del cine mexicano.