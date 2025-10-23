 Reestrenan “El Callejón de los Milagros” por su 30 aniversario: ¿cuándo y dónde verla?

GENERANDO AUDIO...

¡”El Callejón de los Milagros” cumple 30 años! | Foto: Uno TV

“El Callejón de los Milagros“, emblemática película mexicana protagonizada por Salma Hayek y estrenada en 1995, celebra su 30 aniversario con un reestreno especial en salas de cine el próximo 30 de octubre.

Esta edición especial del filme dirigido por Jorge Fons (“Rojo Amanecer“) será la versión restaurada en 4K. Esto cual permitirá verla con una calidad de imagen y sonido mejorada, pensada para nuevas audiencias y para visitarla en pantalla grande.

¿Cuándo y dónde ver?

Con una duración de 145 minutos, “El callejón de los milagros” llegará nuevamente a la gran pantalla a partir del jueves 30 de octubre de 2025. Podrán disfrutar de ella en salas de cine de México y diversos países de América Latina.

Cabe destacar que, además de ser proyectada en salas de cadenas comerciales, el reestreno de esta cinta también llegará a la Cineteca Nacional.

Durante una conferencia de prensa se anunció oficialmente el reestreno en cines, con motivo de su 30 aniversario. Parte del elenco original se reunió para compartir recuerdos del rodaje e invitar a las nuevas generaciones a revivir esta historia en pantalla grande.

Los actores destacaron la importancia de volver a exhibirla en salas, no solo por su valor cinematográfico, sino por el retrato social que ofrece de una época clave en la Ciudad de México. Para muchos jóvenes espectadores será la primera oportunidad de verla tal como fue concebida.

Esta edición en 4K permitirá apreciar detalles visuales y sonoros que se habían perdido con el paso del tiempo, ofreciendo una experiencia renovada tanto para quienes la vieron en su estreno original como para quienes la descubren por primera vez.

¿De qué trata “El Callejón de los Milagros”?

La película mexicana narra las historias entrelazadas de varios personajes que viven en un callejón del Centro Histórico de la Ciudad de México, explorando conflictos como la homofobia, violencia de género, pobreza y la marginación.

Interpretada por actores destacados como Salma Hayek, Ernesto Gomez Cruz, María Rojo, Bruno Bichir, Delia Casanova y Margarita Sanz.

Además ganó diversos premios Ariel, entre los que se destacan: mejor película, mejor guion, mejor vestuario, mejor edición.

Esta fue la película que catapultó a la fama a la propia Salma Hayek antes de dar el salto a Hollywood, en donde protagonizaría películas como “Frida“.

