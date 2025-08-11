GENERANDO AUDIO...

Regina Murguía está viviendo una nueva etapa en su vida. Foto: GettyImages

Regina Murguía, integrante de JNS, vive un momento de plenitud y agradecimiento tras superar uno de los retos más importantes de su vida: una cirugía para extirpar pólipos cancerosos en el colon.

Apenas semanas después de esta intervención, y con una recuperación en curso, la artista decidió iniciar los festejos por su cumpleaños número 40 de forma anticipada, rodeada del cariño de sus seres queridos.

Regina Murguía empezó los festejos por su cumpleaños 40. Foto: IG

A través de sus historias de Instagram, Regina compartió parte de esta celebración íntima. En las imágenes se le ve sonriente, soplando las velas de un pastel y acompañada de amigas cercanas.

“Gelatina cumpleañera y las amo”, escribió junto a los videos reflejando la alegría y la energía renovada con la que está afrontando esta nueva etapa.

Este prefestejo no solo marca el inicio de una celebración especial, sino que también simboliza un renacer para la cantante, quien ha aprovechado este momento para agradecer la vida y el apoyo incondicional que ha recibido.

Un renacer cargado de esperanza

La historia reciente de Regina Murguía es un testimonio de detección oportuna y resiliencia. Hace apenas unas semanas, la cantante fue diagnosticada con pólipos de colon. Sin embargo, gracias a un tratamiento rápido y a una exitosa intervención quirúrgica, hoy puede hablar de este episodio como un punto de inflexión en su vida.

En un mensaje que compartió días después de su operación, la conductora expresó: “Hoy me siento renaciendo, volviendo a abrazar la vida con más fuerza, con más conciencia, con más amor por mí y por lo que realmente importa”.

Estas palabras no solo conmovieron a sus seguidores, sino que también motivaron a muchas personas a reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud y realizar chequeos médicos preventivos.

Durante su recuperación, Regina ha estado acompañada por su familia y sus compañeros de JNS, quienes en todo momento le han mostrado su respaldo.

Este apoyo, junto con la calidez de sus fans, ha sido clave para que la artista recupere no solo su fortaleza física, sino también su confianza y entusiasmo.

El regreso a los escenarios y lo que viene

La buena noticia para sus seguidores es que Regina ya ha retomado sus actividades profesionales. Apenas unos días después del prefestejo, regresó a los escenarios junto a JNS, demostrando que su pasión por la música sigue intacta y que su compromiso con el grupo y con el público es más fuerte que nunca.

Esta celebración anticipada de su cumpleaños 40 no es solo una fiesta, sino una declaración de vida: una forma de decir que, incluso después de atravesar momentos difíciles, siempre hay razones para sonreír, agradecer y seguir adelante. Con una nueva perspectiva y un profundo sentido de gratitud, Regina Murguía inicia esta década con la mirada puesta en el futuro y el corazón lleno de esperanza.