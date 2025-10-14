GENERANDO AUDIO...

Fede Dorcaz bajó de sus redes sociales el video grabado. FOTO: Getty Images

El conductor, modelo y cantante Fede Dorcaz murió el pasado jueves 9 de octubre de 2025, víctima de asesinato por sujetos que lo balearon mientras circulaba en su camioneta sobre Periférico. Después de varios días de lo ocurrido, su publicista reveló que el ataque pudo estar relacionado con una grabación que hizo antes de su muerte.

Hasta el momento, las autoridades continúan investigando el móvil del crimen. Según su novia, la también cantante Mariana Ávila, Fede Dorcaz se dirigía a su casa cuando fue interceptado por los homicidas.

¿Cuál era el video que grabó Fede Dorcaz que pudo provocar su muerte?

Durante el programa ¡Siéntese quien pueda!, se realizó una entrevista con Otto Rojas, publicista de Fede Dorcaz, quien habló sobre una grabación que podría haberlo metido en complicaciones, y que algunos en redes sociales teorizan pudo ser la causa del ataque luego de que la difundiera en sus cuentas públicas de internet.

“Efectivamente, grabó un asalto unos días antes… y tenía el video, lo difundió, pero lo bajó a los pocos minutos de sus redes sociales”, explicó Rojas.

Aunque las autoridades no han confirmado la existencia de dicho video ni si se investiga este posible vínculo, han comenzado a circular teorías sobre que el material pudo haber sido el motivo del ataque.

Así se enteraron de la muerte de Fede Dorcaz

Otto Rojas también relató cómo fue que se enteraron del homicidio de Fede, una situación de desesperación en la que Mariana Ávila intentó comunicarse con él en repetidas ocasiones sin éxito.

“El día del asesinato hubo que hacer el reconocimiento de Fede en la medicatura forense. Yo acudí junto con un amigo de Mariana. Ella estaba muy desesperada y nerviosa porque ya pasaban más de dos horas sin poder comunicarse con él”, narró.

La pareja se veía con frecuencia porque estaban practicando para su participación en ‘Las estrellas bailan en Hoy’, de Televisa.

“Estaban ensayando en Televisa, cada quien tomó rumbo a su casa en su propio vehículo. Mariana lo llamó varias veces, pero Fede no contestó. Alrededor de las 10:30 de la noche volvió a marcar, y quien contestó el teléfono fue la policía”, agregó el publicista.

Mariana Ávila pide justicia y rechaza versiones falsas

La conductora y cantante venezolana Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz desde 2023, pidió en sus redes sociales justicia y que no se tergiverse la información.

A través de su cuenta de X, la artista escribió que Fede Dorcaz conducía solo hacia su casa después de haber estado con ella.

“Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos. Íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarles lo bien que le estaba yendo”, expresó Mariana Ávila.

La cantante también aseguró que su pareja nunca estuvo en malos pasos y pidió no difundir información falsa.

“Nunca en la vida estuvo en malos pasos. JUSTICIA, NO MENTIRAS. No desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó”, concluyó.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer nueva información sobre la investigación oficial de la muerte de Fede Dorcaz.