Renata Vaca ¿Quién es la actriz mexicana que sale en Saw X?

Renata Vaca. Foto: Gettyimages y Twisted Pictures, Lions Gate Entertainment.

Renata Vaca es una actriz de 24 años, que además de haber participado en proyectos como “Rosarios Tijeras” y la telenovela “La reina soy yo”, la mexicana forma parte del elenco de “Saw X”.

Nació el 26 de marzo de 1999 en la CDMX, desde pequeña tomó diversas clases y talleres de actuación y canto, para finalmente debutar en el cine con la película “Juego de héroes” a los 16 años de edad.

Posteriormente participó en la cinta Lady Rancho (2018), Clases de historia (2018), Bonded (2020) y las series La reina soy yo” y Rosario Tijeras”.

Vaca audicionó para el papel de Blancanieves, la nueva versión en acción real, Snow White (2024), pero al final Rachel Zegler obtuvo el papel.

Renata Vaca debuta en el terror

UnoTV.com platicó con Renata sobre su incursión en el cine de terror con “Saw X”, cómo fue el casting y realizar el personaje de Gabriela completamente inglés.

La mexicana obtuvo un papel para la décima entrega de la popular franquicia de terror “Saw”, tras realizar un casting “intenso”.

“Fue intenso, justo hice una parte de la película en el casting, tenía que hacer muchos gritos de locura, tenía que llorar hasta quedarme sin lágrimas y gritar hasta que me quedara sin voz”. Renata Vaca.

Vaca realizó el papel de Gabriela en su totalidad en inglés: “la verdad es que es un me siento cómoda en el idioma, claramente no es mi lengua materna, siempre hay cositas, pero lo he trabajado, o sea le he echado ganas”.

El personaje de Gabriela es de las chicas del grupo de personas que jugará los juegos de John Kramer y pues tendrá que intentar sobrevivir”.

“Fue agotador hacer la película”: Renata

Renata Vaca añadió que hacer “Saw X” fue físicamente muy agotador pues habían días que debía estar 12 horas al extremo, al borde físico, de lágrimas o de susto·.

“Se van a encontrar con trampas muy densas de ver, realmente incómodas, hay personajes icónicos de hecho, hay una escena post créditos que está interesante porque regresa otro personaje que no han anunciado. Le va a gustar a la gente mucho. Creo que es una peli que te tiene al borde todo el tiempo, viendo qué pasa”, añadió Vaca.

¿Qué esperar de Saw X?

“Saw X” fue filmada en su totalidad en México . Es una película de terror mexicana-estadounidense, dirigida por Kevin Greutert, y escrita por Josh Stolberg y Peter Goldfinger. Es la décima entrega y la trama de la cinta se sitúa entre “Saw” y “Saw 2”, por lo que Tobin Bell repite su papel de John Kramer.

Sinopsis oficial

“John Kramer (Tobin Bell) está de vuelta con la entrega más inquietante de la franquicia “Saw”, el juego más personal de Jigsaw.

John, enfermo y desesperado, viaja a México para someterse a un procedimiento médico arriesgado y experimental con la esperanza de una cura milagrosa para su cáncer, solo para descubrir que toda la operación es una estafa para engañar a los más vulnerables.

Armado con un nuevo propósito, el envalentonado asesino en serie vuelve a su trabajo, cambiando las tornas en su forma característica y visceral a través de trampas tortuosas, trastornadas e ingeniosas”.