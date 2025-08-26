María Antonieta de las Nieves, la “Chilindrina”, fue hospitalizada tras presentar una crisis de salud; la actriz se recupera en casa

GENERANDO AUDIO...

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la “Chilindrina” se encuentra en casa luego de haber sido hospitalizada tras presentar síntomas de deterioro neurológico, según confirmó UnoTV.

La actriz, de 78 años, fue hospitalizada el pasado miércoles 20 de agosto debido a que presentó una crisis en su salud mental, según lo informó TV Notas, quien entrevistó a una amiga de la “Chilindrina“.

“Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, sólo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte”, así refiere la entrevistada por TV Notas.

De acuerdo con el medio de entretenimiento, a la actriz se le realizaron algunos estudios en los que presentó una baja de sodio.

“Los médicos la valoraron detenidamente y resultó que está baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico”, dijo la fuente.

Por su parte, Verónica Fernández, hija de María Antonieta de las Nieves, destacó que la actriz se recupera en casa y confirmó que su estancia en el hospital se debió a una baja de sodio.

Sobre la salud de María Antonieta de las Nieves, la “Chilindrina”

Recientemente, la famosa generó comentarios en redes sociales tras una entrevista concedida durante la presentación de la serie “Chespirito, sin querer queriendo”. En la emisión, transmitida por un programa de Perú, se le observó con dificultad para articular algunas palabras, mientras compartía escena con la actriz Paola Montes de Oca, quien la interpreta en la producción.

Cabe destacar que, en 2019, la “Chilindrina” compartió que padece fibromialgia, un trastorno crónico que causa dolor generalizado en el cuerpo, fatiga extrema, problemas de sueño y dificultades con la memoria y la concentración.

¿Qué factores pueden causar fibromialgia?

La fibromialgia sigue siendo una enfermedad de difícil comprensión, y aunque se desconoce su origen, se han identificado algunos factores que la predisponen, explicó Ingrid Ibarra, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM.

De acuerdo con la experta, las mujeres son más propensas a padecerla, así como las personas que han experimentado traumas infantiles, tienen alteraciones psicológicas, privación prolongada del sueño, o que presentan artritis reumatoide o lupus.