Nostalgia pura: Así puedes obtener tu credencial de Reportero Bizbirije

Ahora puedes obtener una versión digital de Reportero Bizbirije / Ilustrativa

“Tú puedes ser reportera, reportero y participar…” Cientos de millennials recuerdan con cariño esa tonada y es que era la invitación del entrañable programa Bizbirije a que formaras parte de su grupo de reporteros, una dinámica de la que muchos quedaron sin oportunidad de conseguir su “acreditación”.

Pero el tiempo pasa y parafraseando a Los Simpson: ¡Volvió en formato digital! Hace apenas unas horas en la cuenta oficial de Canal Once en X publicó un tuit donde anuncia que ahora podrás “tramitar” tu acreditación de Bizbirije de forma virtual:

Ver más ¡Atención reporteros Bizbirije! 📷

Sabemos que desde hace mucho esperaban esta noticia. Celebra los #65AñosOnce sacando tu propia credencial digital. Abrimos hilo donde podrás obtenerla pic.twitter.com/ChJJHmiDVL — El Once (@CanalOnceTV) February 21, 2024

Así todas las personas que se quedaron con las ganas de obtener su credencial de Bizbirije podrán imprimir y presumir esta identificación tan icónica de la barra infantil del Canal Once del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Muchos intentaron ser Reporteros Bizbirije

No fueron pocos los millennials que se quedaron con las ganas de obtener su credencia, miles de niños en los 90 mandaban su solicitud sin obtener respuesta, luego trascendió que todo se debía a que no se midió la popularidad del programa y a que no podían atender todas las solicitudes.

Es más, hubo varios testimonios al respecto de la iniciativa de Canal Once:

Ver más Yo viendo que Canal 11 está dando credenciales digitales de reportero Bizbirije, como si no nos hubieran dejado un trauma a los que nunca la conseguimos por correo. pic.twitter.com/95gz10Gqz3 — Fanny ✨ (@UndercoverFanny) February 22, 2024

Ver más Usen éste formato, está mas cool y menos raro pic.twitter.com/LuzzZMjCaW — Es difícil ser bebé (@dannynetamx) February 22, 2024

Aunque muchos dijeron que era algo tarde, para alegrar a todos aquellos que se quedaron sin la oportunidad de convertirse en reporteros, otros vieron con buenos ojos la iniciativa y, sobre todo, nostálgica.

¿Y cómo obtener la credencial de Reportero Bizbirije?

Ingresa a este enlace de Canal Once (https://canalonce.mx/bizbirije/)

Elige una de tus fotografías o abre la cámara para sacarte una selfie en el momento, hay que subirla al portal

Escribe tu nombre y elige si quieres credencial de reportero o reportera Bizbirije

Haz clic en “Guardar” y obtendrás tu credencial, puedes compartirla en redes sociales o imprimirla, plastificarla y tenerla de recuerdo.

Todo se debe a los 65 años de Canal Once

Esta convocatoria fue publicada por el Canal Once para conmemorar su aniversario número 65:

“¡Atención reporteros Bizbirije! Sabemos que desde hace mucho esperaban esta noticia. Celebra los #65AñosOnce sacando tu propia credencial digital”

Esta es tu oportunidad para obtener tu credencial Bizbirije y aunque no tenga la “magia” de llegar por correo, como era originalmente, esta es una alternativa excelente para que puedas tener tu identificación de este popular programa.