Reportero se equivoca al preguntarle a Zendaya en inglés y le llueven los memes

Zendaya convivió con fans durante la premiere de “Dune 2” en México. Foto: AFP

Zendaya estuvo de visita en México para promocionar “Dune: Part Two” junto al resto del elenco, quienes convivieron con fans durante un evento.

A la premiere realizada en el Auditorio Nacional se dieron cita cientos de fans de la joven actriz y medios de comunicación, quienes no dudaron en preguntar sobre Tom Holland, novio de Zendaya.

Durante su paso con los medios de comunicación, la actriz estuvo frente a los micrófonos del programa Venga la Alegría, de TV Azteca, quien le hizo una pregunta en inglés, a la cual la estrella tardó en entender y responder.

Reportero pregunta en inglés y los memes llegaron

El reportero le cuestionó “Where do you live Spider-Man?”, pues no entendía del todo qué quería decirle y fue hasta que otra reportera que estaba ahí intervino para preguntarle “Where is Spider-Man?”, a lo que Zendaya, una vez que ya comprendió la pregunta, se limitó a responder en un tono apenado “Está en su casa, probablemente en cama”.

Porque tuvieron oportunidad de hablar con Zendaya. pic.twitter.com/b4ZY7WaNKp — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 8, 2024

Las críticas hacia el reportero e incluso hacia el mismo programa no se hicieron esperar, pues además de la mala pronunciación en inglés, los internautas tampoco daban crédito a que le hayan preguntado eso a la actriz cuando había otros temas más interesantes relacionados con la película “Dune 2”, la cual es una de las más esperadas del año.

Tras darse a conocer el video, los redes hicieron lo suyo y los memes no pudieron faltar y aquí algunos de ellos.

Ver más Siempre son los de Venga la Alegría dejándonos en vergüenza, qué pena. https://t.co/wTwUYZ9n1I pic.twitter.com/rPKdhWpBEz — ✩ (@FernandoFs_) February 8, 2024

Ver más Reportero de Venga la Alegría:



Yo no sé porque no entienden mi inglés si yo tomé el curso de ¿Inglés sin Paredes? pic.twitter.com/O2gC3XVgoZ — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) February 8, 2024

Ver más Los de Venga la Alegría:



"Yo reprobar inglés, ser imposible" https://t.co/S66JTCNmrx pic.twitter.com/3cWn47WFlu — Seymour Skinner (@_ArmandoBarreda) February 8, 2024

Luego de que se hizo viral el acontecimiento, internautas comenzaron a criticar al reportero e incluso al programa “Venga la Alegría”. Algunos señalaron que lo ideal hubiera sido que enviaran a una persona capacitada para la entrevista.