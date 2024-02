“Rescate imposible”: los actores Milo Ventimiglia y Ricky Whittle están en México

“Rescate imposible” es una película de acción. Foto: Gettyimages.

“Rescate imposible” es una película de acción, que protagoniza Russel Crowe, Luke y Liam Hemsworth, Milo Ventimiglia (“This is Us” y Ricky Whittle (“Mistresses”), los dos últimos se encuentran en México para promocionar esta cinta que se filmó en Australia.

Milo Ventimiglia y Ricky Whittle realizaron algunas entrevistas individuales el día de hoy, posteriormente platicaron con decenas de medios de comunicación en una conferencia de prensa, en una sala de cine en Plaza Miyanna, en la CDMX.

Así fue la visita de Milo Ventimiglia y Ricky Whittle a México

Durante la conferencia de prensa Milo Ventimiglia, quien interpreta a Sugar, el líder del equipo Nivel Uno, habló sobre los sacrificios que haces como actor y afirmó que perder el anonimato es lo más complicado.



“Porque no puedes moverte por cualquier lugar, no puedes tener un mal día. Te encuentras con gente y te sonría, se emocionan, pero también no puedes mezclarte y ser una persona normal”, comentó el actor.

Tanto Milo como Ricky compartieron, que aunque sus personajes son ficticios, ambos tienen una relación muy cercana con el entorno militar, el padre de Whittle voló helicópteros para la Royal Air Force, mientras que el papá de Ventimiglia es un veterano de la guerra de Vietnam, incluso estuvo apunto de alistarse a la Marina.

“Todavía tengo muchos amigos que están activamente sirviendo en el ejército. En las Fuerzas Especiales, la Marina, la Fuerza Aérea… y para mí un papel como éste, que retrata a este tipo de personajes es un forma de honrar el trabajo que estos hombres hacen”. Milo Ventimiglia.

Un rodaje “intenso”

Ricky Whittle declaró que “Rescate imposible” fue una película muy demandante a nivel físico, pero también mental, pues trataron de mantener la misma mentalidad de sus personajes durante todo el rodaje.

“Fue una película muy física. Subimos y bajamos montañas, el paisaje australiano donde filmamos la película era muy rudo… Una vez filmamos una sola escena en todo el día. Filmamos toda la mañana, unas siete horas, nosotros subiendo éste enorme risco. Y está en la película como tres segundos”, dijo Whittle desatando las risas de los presentes en la conferencia.

Ricky Whittle y Milo Ventimiglia presentaron la película para los medios de comunicación y posteriormente tendrán en encuentro con los fans en la misma zona de la capital, con una alfombra roja y funciones especiales para su público, el 27 de febrero.

¿De qué trata “Rescate imposible”?

La película “Rescate imposible” llegara a cines el 14 de marzo, cuenta la historia de un hombre que, desde un cuartel militar, tratará de rescatar a un agente de la CIA que han caído en manos enemigas.

Para su rescate, un equipo de operaciones especiales, llamado Delta Force, es enviado a las islas Joló, en Filipinas. Un grupo dirigido por el comandante Kinney, quien después de un ataque quedará solo en la selva, a merced de feroces rebeldes que lo persiguen.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Su única mano amiga será un operador de drones de la Fuerza Aérea llamado Eddie Grim, quien se encuentra a siete mil millas de distancia en Las Vegas.

La acción de Rescate Imposible se desarrolla desde dos frentes: en una isla con condiciones humanas y naturales inclementes; y desde un cuartel de operaciones en donde la vida de otros dependerá de un solo hombre.