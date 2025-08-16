GENERANDO AUDIO...

¿Te vas a lanzar el show gratis de Residente en el Zócalo? – Foto: Cuartoscuro

Residente, cantante conocido por ser el vocalista de Calle 13, ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) programado para septiembre de este año, según anunció el gobierno capitalino. La última vez que el puertorriqueño visitó la capital del país fue en noviembre, cuando se presentó en el Palacio de los Deportes.

A través de sus redes sociales, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció oficialmente esta “noche llena de música y resistencia”.

“Es un canto a la libertad y a la resistencia latinoamericana. ¡Te esperamos en este maravilloso Zócalo!”. Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Fecha y hora de Residente en el Zócalo de la CDMX

Residente en el Zócalo: anota el día y horario ¿Cuándo? Sábado 6 de septiembre de 2025

Sábado 6 de septiembre de 2025 ¿A qué hora? A partir de las 20:00 horas

A partir de las 20:00 horas Costo: Gratis Para abrir la presentación, subirán al escenario las integrantes del proyecto Mujer en Cypher. Barras, beats y resistencia en femenino, una propuesta inédita de hip hop hecho por seis raperas de distintas generaciones y estilos. En este poryecto participan Arianna Puello, Ximbo, Niña Dios, Prania Esponda y las freestylers Azuki y Mena, quienes presentarán canciones solistas, colaboraciones cruzadas, improvisación en vivo y, para finalizar, una canción conjunta.

¿Quién es Residente?

René Pérez Joglar, nacido en San Juan, Puerto Rico, es conocido artísticamente como Residente. Cofundó la banda Calle 13 y alcanzó reconocimiento internacional en 2005 con su primer disco homónimo y el tema urbano “Atrévete-te-te”, considerado aún un referente.

Calle 13 destacó por fusionar rap, rock, merengue, folclore latinoamericano, cumbia, electrónica y afrobeat, acompañados de letras con sátira y crítica social. Canciones como “Latinoamérica”, “Muerte en Hawaii” y “Calma Pueblo” se convirtieron en himnos de resistencia, identidad y reflexión.

El grupo consolidó su trayectoria con cuatro discos posteriores: Residente o Visitante (2007), Los de atrás vienen conmigo (2008), Entre los que quieran (2010) y Multi Viral (2014).

Calle 13 estuvo integrada por Residente, su medio hermano Eduardo Cabra (Visitante) y su hermana Ileana Cabra (ILe). Juntos ganaron 25 Latin Grammy, convirtiéndose en la agrupación latina más premiada de la región hasta su disolución en 2015.

En solitario, Residente debutó en 2017 con el álbum Residente, que incluyó los sencillos “Somos anormales” y “Desencuentro”. Ambos lograron popularidad internacional. En 2024, el artista lanzó su más reciente producción titulada Las letras ya no importan.

Además de músico, se ha desempeñado como director de videos y documentalista. En 2020 lanzó “René”, con más de 420 millones de reproducciones en YouTube y mensaje sobre salud mental. También dirigió el documental Residente (2017), basado en sus raíces familiares.

El documental muestra un recorrido por Ghana, China, Siberia y Estados Unidos, entre otros lugares. A través de esta obra, Residente reafirmó su activismo y la diversidad de su propuesta musical, combinando exploración cultural, conciencia social y creatividad artística.

Su trayectoria también está marcada por el compromiso social. En 2015 recibió el Nobel Peace Summit Award en Barcelona. Ha trabajado con UNICEF y Amnistía Internacional, y se ha posicionado como defensor de la educación y los pueblos indígenas.