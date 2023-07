Residente menciona a Shakira en su nueva canción “Bajo y batería”

Residente se inspiró en Shakira para escribir su nueva canción. Foto: GettyImages

Residente se volvió tendencia después de lanzar su nueva canción “Bajo y batería” causando furor ya que menciona a varios artistas, entre ellos, a Shakira.

A lo largo del video, que tiene una duración de más de 9 minutos, Residente lanza varias frases en contra de Cosculluela, reguetonero puertorriqueño, recordándole su caso de violencia doméstica, cuestionando su supuesta fe y señalando que se hace pasar por un delincuente a pesar de haber tenido siempre una vida privilegiada.

Residente se inspira en Shakira

Al inicio de la canción, Residente menciona a Shakira, donde dice: “Del fucking capataz en la central azucarera, soy lo último que verás antes de que mueras, el techo del hospital, la cara de la enfermera, de esta ternera me como el lomo, las costilla’, me como hasta la calavera, el rabo, el cuello, no dejo na’ en el plato, hasta Shakira se queda sin cadera“.

Pero Shakira no fue la única cantante que mencionó Residente, también salen a relucir los nombres de Ricky Martin y J Balvin.

Sobre J Balvin les recuerda a sus fans que “todavía están dolidos” por la tiradera que el reguetonero nunca respondió.

Y casi al final de los 9 minutos, Residente menciona a Ricky Martin, señalando que le gustaría solo hacer baladas como él, y ya no más tiraderas “Ya, ya, quiero ser baladista como, como Ricky Martin”.

Es la segunda canción que menciona a Cosculluela

No es la primera vez que Residente le hace una “tiradera”, como se les conoce a las canciones que llevan dedicatoria y mencionan a un artista, y vuelve a arremeter contra Cosculluela.

La primera canción que le sacó se llamó “Cosquillita”, donde habla sobre su compatriota, pero ahora regresa con otra canción, la cual lleva por título “Bajo y batería”.

Durante nueve minutos, Residente se dedica a tirarle a Cosculluela, haciéndole ver todas las incongruencias que lleva a lo largo de su carrera.

Y es que Cosculluela se dedicó a cantar sobre el uso de armas y drogas, como si él perteneciera a la mafia, lo que llevó a que Residente le diera su primera tiradera.

Pero esta vez decidió dejarle claro que no puede cantar de mafia y barrio, porque él es de una clase superior, nunca le faltó nada y eso todos lo tienen claro.