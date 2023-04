La conductora Tania Rincón se viralizó en las redes sociales por haber estado conduciendo en el programa matutino con la garganta notablemente lastimada.

Fueron compartidos videos en las redes sociales donde se le ve a la conductora de 36 años durante la transmisión del programa matutino “Hoy” con problemas para hablar adecuadamente, cuando se habla en vivo sobre el deceso del actor, cantante y compositor Julián Figueroa.

Los usuarios de internet en las redes sociales no perdonaron el trágico momento y aprovecharon a destacar cómo se escuchaba Tania Rincón.

Ante la oleada de críticas e impresiones en internet por la ronquera de la presentadora y modelo, Tania decidió hacer una publicación donde habló de lo ocurrido.

En su publicación se disculpó por sus intervenciones en el programa con la voz que tenía, recalcó que está mal de la garganta y por eso la productora la mandó a su casa.

“Hola, oigan, una disculpita por mis intervenciones en ‘Hoy’, ando frita de la voz, de la garganta (verdad bonita). Por eso ya no me vieron en los últimos bloques el programa, porque mi querida productora me mandó a mi casa”.

Tania Rincón, conductora