La influencer y modelo mexicana Vanessa Gurrola fue detenida el pasado 9 de octubre en San Diego, California, acusada de presunto homicidio en primer grado contra “El Chato“, supuesto operador del antiguo Cártel de los Arellano Félix. Su audiencia estaba pactada para este lunes 20 de octubre; sin embargo, fue reprogramada.

Hasta el momento, la sinaloense permanece en el Centro de Detención y Reingreso Las Colinas, y su estatus aparece como “No elegible para liberación, sin fianza“, cuando unos días después de su arresto mostraba que era elegible para ser liberada.

¿Cuándo será la audiencia de Vanessa Gurrola?

La mexicana Vanessa Gurrola tenía previsto comparecer ante la Corte Superior de California el 20 de octubre a las 08:15 horas (tiempo local), según mostraba la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego el pasado 17 de octubre.

Para este martes, el propio portal oficial muestra que el caso CD310088 tiene prevista la primera cita en la corte hasta el miércoles 19 de noviembre a las 08:15 horas.

El caso CD310088, correspondiente a la influencer y modelo sinaloense, muestra que la detenida está acusada de un delito grave, en este caso homicidio en primer grado.

Hasta el momento, no se le ha emitido sentencia por el cargo que pesa en su contra.

Todo lo que se sabe del caso de Vanessa Gurrola

Vanessa Gurrola fue detenida en San Diego, California el jueves 9 de octubre, tras ser acusada de homicidio en primer grado, según las autoridades californianas

La presunta víctima es un hombre conocido como “El Chato“, operador del antiguo Cártel de los Arellano Félix, cuyo nombre permanece desconocido hasta el momento, según informó el diario Milenio.

Los presuntos sucesos por los que se acusan a Vanessa Gurrola se remontan al pasado 17 de febrero de 2024 se dio a conocer el asesinato a tiros de dos personas en la zona de University City, California, cerca de Tijuana, Baja California.

Milenio pudo confirmar que, entre las víctimas, se encontraba un joven apodado “El Chato“, quien supuestamente colaboraba con Edwin Huerta “El Flaquito”, operador de los Arellano Félix dedicado al robo de cargamentos de droga que cruzaban de Tijuana a San Diego.

“Gurrola, de 32 años, sostenía una relación sentimental con la víctima, quien hasta el día de su asesinato no contaba con una acusación estatal o federal en su contra”, señaló el medio mexicano, según una fuente confirmada.

Lidia Vanessa Gurrola Peraza es mejor conocida en redes sociales simplemente como Vanessa Gurrola; en Instagram cuenta con 1.4 millones de seguidores, en donde comparte videos e imágenes de sus viajes.

También es activa en TikTok, en donde acumula cerca de 52 mil seguidores. Uno de los últimos viajes que compartió fue a Bali, en donde se sometió a un retiro espiritual en septiembre de este año.

“Fui allá con un propósito muy claro, cerrar un ciclo que mi alma pedía desde hace tiempo. Me despedí con amor y solté. Regreso con el corazón más liviano y el alma en paz. Este retiro fue un empezar de nuevo para mí, aprendí a sanar, a confiar y a escucharme”. Vanessa Gurrola

La sinaloense destacó en concursos de belleza hasta obtener el reconocimiento como reina del Festival de los Juegos Florales en Mazatlán, en 2011.

Dos años después, fue seleccionada entre las 10 mujeres más bellas del Carnaval de Mazatlán. Además, es egresada del Instituto Cervantes del Pacífico, donde cursó la preparatoria.

En 2018, medios mexicanos y cuentas apócrifas en Instagram viralizaron fotografías de ella creyendo que era Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Cabe destacar que, en septiembre de 2024, Vanessa Gurrola Peraza fue incluida en una serie de folletos lanzados desde avionetas en diversos puntos de Sinaloa.

La influencer fue señalada por estar relacionada con la célula de Los Chapitos, conformada por Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

