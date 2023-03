Revelan algunas de las reglas que Pablo Lyle debe seguir en prisión

Después de que Pablo Lyle fuera sentenciado a 5 años de prisión más 8 de libertad condicional por el delito de homicidio involuntario, el actor fue recluido en el South Florida Reception Center, donde permanecerá hasta que se resuelva la apelación de su defensa. Mientras tanto éste deberá seguir una serie de normas y reglas, las cuales fueron dadas a conocer este miércoles en el programa de televisión Ventaneando.

Lyle deberá portar en todo momento una identificación con fotografía que le fue entregada a su ingreso, ya que ésta es considerada parte de su uniforme. Dicha tarjeta le da acceso a otros servicios dentro de la cárcel como el derecho al comedor y su cuenta bancaria electrónica de preso.

De acuerdo con lo dado a conocer, el texto señala:

En el documento se indica que Pablo deberá permanecer sólo en las áreas asignadas, ya que, cualquier otro sitio donde se encuentre lo hará acreedor a una sanción.

“Usted no deberá estar un área no autorizada, excepto cuando esté acompañado y supervisado por empleados del Departamento. Si usted es encontrado en un área no autorizada, su presencia en ese lugar (área restringida) podrá ser interpretada como un intento de fuga, y se tomarán las medidas apropiadas”.