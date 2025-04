GENERANDO AUDIO...

Revelan causa de muerte del actor Nicky Katt. Foto: Getty Images

Actor de la serie ‘Friends’ falleció a los 54 años, en Unotv.com te contaremos sobre la causa de muerte, la cual fue dada a conocer.

El actor Nicky Katt, conocido por su trabajo en “Friends” y “Dazed and Confused” falleció de una trágica manera el pasado 8 de abril de 2025.

De acuerdo con el medio TMZ, el intérprete rentaba un departamento en California, y fue visitado por su casero a inicios de abril para que le pagara la renta, pero Nicky no le pudo pagar.

[También te puede interesar: ¡Oficial! Anuncian a los primeros actores de la serie de Harry Potter]

El casero regresó el pasado 8 de abril y lo encontró “colgado” sin vida en la habitación; por lo que presuntamente se habría suicidado al no tener el dinero para pagar la renta.

El abogado John Sloss, director de la firma que representó a Katt, Sloss Law, confirmó la muerte de Nicky, pero no dio más detalles.

¿Quién era el actor Nicky Katt que salió en Friends?

Nicky Katt interpretó a Arthur en el capítulo 21 de la temporada dos de “Friends”, quien era un “chico malo” y bully que atormenta a Chandler y a Ross.

Nicky comenzó a actuar a inicios de los años 80, apareciendo en papeles pequeños para la cinta “Fantasy Island” y “Chips”. Además tuvo papeles recurrentes en “Herbie, the Love bug”, y “The Get Along Gang” a mediados de los 80, apareciendo además en “The Facts of Life” y “Uncle Buck”.

Nicky comenzó a tener reconocimiento por su papel de Clint Bruno en “Dazed and Confused”; además interpretó algunos villanos, apareció en papeles medianos en “A Time to Killer”, “Sin City”, “Boiler Room”, “School of Rock”, “The Way of the Gun”, “Monk”, “Law & Order” y demás películas y programas.