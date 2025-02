Revelan las últimas palabras de Daniel Bisogno antes de su muerte

GENERANDO AUDIO...

Daniel Bisogno, conductor que murió a los 51 años. Foto: Cuartoscuro

A unos días de la muerte de Daniel Bisogno, sus hermanos Alejandro e Ivette Bisogno revelaron cuáles fueron las últimas palabras del “Muñeco”. Durante su visita al foro de “Ventaneando”, confesaron que el conductor deseaba estar más tiempo acompañado.

“Primero me dijo: ‘¿Qué necesito para irme a mi casa?’. Él seguía pensando así (que regresaría a su casa) y luego me decía palabras sueltas, decía ‘bebé’, yo creo que se refería a Michaela… Nos dijo: ‘No me dejen tanto tiempo solo’. Eso fue lo que nos dijo, porque había horarios. Él quería que estuviéramos con él”, reveló la hermana de Daniel Bisogno.

Además, los hermanos del conductor revelaron que durante su estancia en el hospital había palabras que lo hacían reaccionar.

“Le decías ciertas palabras que eran clave para él, para que reaccionara, ‘Ventaneando’ era una de ellas, el ‘teatro’ y pelaba los ojos; el nombre de Erika, su hepatóloga, se sorprendía y abría los ojos como diciendo sí”.

Los últimos momentos de Daniel Bisogno

Durante el programa, la familia de Daniel Bisogno también confesó que horas antes fueron alertados por la doctora sobre la gravedad del conductor, quien no supo que enfrentaba un cuadro muy complicado.

“Él estaba muy bien, cuándo fue mi hermana a la 1:00 de la tarde lo encontró distinto, y una hora después nos habló la hepatóloga y nos dijo: ‘Corran porque Daniel, lo más seguro, es que se nos va a ir’. Daniel estaba consciente, nos vio entrar apurados al cuatro y hasta se espantó. Nosotros sabíamos lo que tenía ya, él no lo supo”, reveló Alejandro Bisogno.

Asimismo, Alejandro Bisogno destacó que la partida de su famoso hermano es un golpe que duele más conforme pasan los días.

“Los que se nos vienen todavía, porque pareciera que, conforme van pasando los días, podría el dolor ser menor y no es así… Han pasado cuatro días que se nos han hecho eternos, honestamente, pero han sido más llevaderos estando juntos”.

Hija de Daniel Bisogno debutará en el teatro

Durante la emisión del programa encabezado por Pati Chapoy, Michaela reveló que debutará en el teatro tras la muerte de su famoso papá, Daniel Bisogno.

“Voy a estar con mi tío Gou en ‘Matilda’”, reveló la hija de Daniel Bisogno, al asegurar que está en clases de baile y canto.

Además, la niña reveló su sentir tras las muestras de cariño que recibió su papá tras su fallecimiento a los 51 años.

“(Sentí) muy bonito saber que mucha gente quiere a mi papá”.