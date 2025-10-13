GENERANDO AUDIO...

Diane Keaton podría haber muerto en su casa. FOTO: AFP

La actriz estadounidense Diane Keaton falleció el pasado sábado 12 de octubre de 2025. El medio TMZ reveló la llamada al 911 realizada para solicitar apoyo de los bomberos, en la que se escucha que había una “persona caída”.

Keaton fue trasladada en ambulancia desde su casa en Los Ángeles luego de la llamada de emergencia registrada a las 08:08 horas del sábado.

Audio al 911 para pedir ayuda por Diane Keaton

De acuerdo con el audio compartido por TMZ, la llamada al 911 señalaba que una persona necesitaba atención de urgencia con los códigos del personal de atención.

“Rescate 19, persona caída”.

Con esta instrucción, los elementos del Cuerpo de Bomberos solicitaron apoyo a una ambulancia para asistir a la persona, que posteriormente se confirmó era Diane Keaton.

Diane Keaton tenía la salud deteriorada

La revista Peopleentrevistó a la compositora ganadora del Oscar, Carole Bayer Sager, quien relató su última visita a la actriz de 79 años.

“La vi hace dos o tres semanas y estaba muy delgada. Había perdido muchísimo peso”. Carole Bayer Sager, compositora

Sager detalló que Keaton había estado viviendo en Palm Springs debido a los daños en su vivienda por los incendios en California.

“Tuvo que ir a Palm Springs porque su casa sufrió daños por dentro y tuvieron que limpiarlo todo. Estuvo allí un tiempo, y cuando regresó, me quedé atónita por lo mucho que había perdido de peso”. Carole Bayer Sager, compositora

La compositora calificó a Diane Keaton como una persona muy creativa, llena de alegría y considerada un ícono de la moda, que iluminaba todo con su presencia.

Hasta el momento no se ha desvelado la causa oficial de la muerte de la famosa actriz.