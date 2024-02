¿Le quería clavar el diente? Revelan presunto contrato que Sergio Mayer quería que le firmara Wendy Guevara

Sergio Mayer habría querido Wendy Guevara firmará un contrato. Foto: Cuartscuro

La polémica entre Wendy Guevara y Sergio Mayer parece no terminar, pues, ahora salió a la luz un supuesto documento que el exintegrante de Garibaldi buscó que la ganadora de “La casa de los famosos México” firmara.

¿Qué dice el documento?

De acuerdo con el documento, presentado en el programa Sale el Sol, Sergio Mayer habría querido el consentimiento de Wendy para “actuar con libertad y con fines comerciales” nombrándolo su representante oficial y artístico.

El acuerdo que, se consideró ventajoso, daba a Sergio Mayer la autoridad para formalizar contratos en nombre de Wendy Guevara. Además, el político, también estaría facultado para cobrar en nombre de la ganadora de “La casa de los famosos México”.

El documento presentado en televisión detalla los puntos que Wendy habría otorgado a Sergio Mayer en caso de haberlo firmado:

Formalice todo tipo de acuerdos, contratos, convenios que resulten para la representación de Wendy Guevara en campañas publicitarias

Cobrar, recibir, y realizar todo tipo de pagos a nombre de la famosa por su participación en campañas publicitarias.

Autorizar y revocar el uso y la explotación de la imagen de Guevara dentro de los contenidos generados de campañas publicitarias

Contratar espacio y/o medios publicitarios en favor de la famosa.

Podrá coordinar suspresentaciones públicas

La polémica entre Wendy y Sergio

Hace unas semanas, Wendy Guevara habló de la razón por la que su relación con Sergio Mayer se fracturó. En entrevista con Adela Micha, la mujer trans confesó que tras su salida en el programa “La casa de los famosos México”, Mayer cambió por completo.

“Yo nunca lo había visto así. Ese día se me desabrochó un botón (de la blusa), se me rompió, entro a su oficina y le digo ‘ya vine, Sergio. Qué pasó’ entonces me dice ‘No manches, ve como vienes, para la otra, fíjate cómo vienes’. O sea, yo lo vi como otra persona”.

Incluso, en esa charla, Wendy afirmó que ella nunca firmó ningún tipo de documento y que la actitud del político la llevó a pedir a los ejecutivos que le “quitaran” a Sergio Mayer.

“Me dijo ‘de una vez te digo: dile a tu mánager que no tiene nada que ver él. Todo lo tienes que ver conmigo, dímelo todo a mí. Es lo único que te voy a decir’… Desde ahí me sentí un poco incómoda y después pedí que me quitaran a Sergio”.