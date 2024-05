Revelan primera imagen de David Corenswet como Superman

David Corenswet será el nuevo Superman en la película de James Gunn. Foto: AFP

El director James Gunn reveló la primera imagen de David Corenswet como el nuevo Superman, además de adelantar la fecha de estreno de la esperada cinta.

A través de su cuenta de Instagram, el directo publicó la imagen donde se ve el actor enfundado en el emblemático traje azul con las emblemáticas botas rojas.

Ver más

La publicación viene acompañada con el siguiente mensaje: “Prepárate” y con la fecha de lanzamiento de la cinta, el próximo 11 de julio de 2025.

Corenswet sigue los pasos de actores le de dieron vida a Superman como Christopher Reeve (1978-87), Brandon Routh (2006) y Henry Cavill (2013-2022).

La película inicia la primera fase del nuevo imperio de DC de la mano de James Gunn, director de películas de superhéroes como “Guardianes de la Galaxia”.

¿Quiénes actuarán en Superman?

Además de David Corenswet como Superman, Rachel Brosnahan consiguió el papel de Lois Lane, mientras que Lex Luthor será interpretado por Nicholas Hoult.

Ver más

Para Corenswet, Superman es el papel más importante de su carrera hasta la fecha, después de papeles en proyectos como Pearl, The Politician y We Own This City.

¿Quién es David Corenswet?

David Corenswet es un actor de origen estadounidense. Nació el 8 de julio de 1993 en el estado de Filadelfia. Es hijo del actor de teatro John Corenswe y se ha dedicado a la industria del entretenimiento desde 2016, cuando empezó a trabajar en producciones para televisión.

Sin embargo, David empezó a actuar desde niño, apareciendo en producciones de la Arden Theatre Company y de la Walnut Street Company. Además, se formó en la prestigiosa Juilliard School, de Nueva York.

Entre sus principales actuaciones están su aparición en “House of Cards” en 2018 y su protagónico en la serie “The Politician” en 2019. Así como en “Hollywood” en el año 2020.