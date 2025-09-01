Revelan primera imagen de Lady Gaga como Rosaline Rotwood en “Merlina”

GENERANDO AUDIO...

Jenna Ortega y Lady Gaga. Foto: AFP

Lady Gaga es parte de la segunda temporada de “Merlina”, la serie de Netflix, y este lunes se reveló la primera imagen de la cantante como “Rosaline Rotwood”.

En la imagen se ve a la cantante vestida de blanco de pies a cabeza, con cabello platino y la icónica “Cosa” reposando en su hombro.

Lady Gaga interpretará a una legendaria profesora de la Academia Nevermore que hará su debut en los siguientes capítulos de la serie.

¿Cuándo saldrá Lady Gaga en “Merlina”?

Los próximos capítulos se estrenarán este miércoles 3 de septiembre y forman parte de la segunda parte de la segunda temporada de “Merlina”.

Además, Lady Gaga no llega sola y aportará una canción a la serie “The Dead Dance”, la cual está inspirada en una ruptura amorosa.

Tim Burton quiere replicar el éxito viral que se convirtió la escena de baile que protagonizó “Merlina” y que después se le agregó la canción “Bloody Mary” de Lady Gaga.

El tema se estrenó durante la Gala del Cementerio de Netflix y será parte de su aparición en la serie. Cabe recordar que parte del video se filmó en México.

Durante la visita de Tim Burton hace unas semanas a México fue visto en Xochimilco, en especial en La Islas de las Muñecas, donde también estuvo Lady Gaga.

En el video, que se filtró brevemente en redes se ve a Lady Gaga como zombie, vestida de blanco y rodeada de muñecas colgantes.

¿En qué terminó la primera parte de la segunda temporada de “Merlina”?

El cuarto capítulo terminó con “Merlina”, interpretada por Jenna Ortega, en coma tras el ataque de “Tyler Galpin” transformado en “Hyde” y la atraviesa con sus garras, dejándola aparentemente muerta.

Luego, “Tyler” se enfrenta con “Merlina” y, aunque parece a punto de matarla, decide no hacerlo. En cambio, aparentemente la lanza por una ventana, dejándola inconsciente bajo la lluvia.

Aunque en un primer momento parece muerta, un avance posterior muestra que está viva pero en coma, internada en un hospital.