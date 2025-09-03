Revelan tráiler de “Exterminio: El templo de los huesos”, cuándo llegará a cines

GENERANDO AUDIO...

Los primeros detalles e imágenes de la secuela “Exterminio: El templo de huesos” (también conocida como 28 Years Later: The Bone Temple) han salido a la luz luego del regreso de la franquicia, que tras 18 años estrenó “Exterminio: La evolución” el pasado mes de junio.

La segunda entrega, que viene de la mano de Nia DaCosta (“Candyman”, “The Marvels”), adelantó en una entrevista que la cinta mantendrá un tono similar a “Evolución”, dirigida por Danny Boyle, la mente detrás de la primera película de “Exterminio” (2002).

“Lo que conecta a ambas es que son obras disparatadas, idiosincrásicas y muy personales desde el punto de vista artístico. Mi principal argumento cuando hablé con los productores, incluyendo a Danny y Alex, fue: ‘Voy a hacer de esto algo propio. No intentaré hacer una película de Danny Boyle’. Porque eso es imposible. Es tan difícil describir el tono de la película que ni siquiera lo intentaré. Pero mantiene la misma energía única, original y sorprendente”. Nia DaCosta

¿Qué promete esta entrega de “Exterminio: El templo de los huesos”?

“Exterminio: El templo de huesos” rescatará lo que sucedió con Jimmy tras el brutal ataque visto al principio de la película previa. Sabremos qué hizo en todos los años transcurridos, y cómo se convirtió en el líder de un feroz culto vestido de Jimmy Savile, el exconductor de la BBC que fue acusado de abusar sexualmente de decenas de personas durante 40 años, entre ellas varias menores.

Al mismo tiempo, la película profundizará sobre la vida y creencias del Dr. Kelson, así como su relación con los infectados.

La película llegará a las salas de cine el 15 de enero de 2026, justo 28 semanas después de su antecesora.