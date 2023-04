Revelan última conversación entre Gerard Piqué y Shakira antes de dejar Barcelona, no fue amable

Tensa fue la última conversación de la expareja. | Foto: Shutterstock.

A cuatro días de que Shakira dejara Barcelona en compañía de sus dos hijos, Milán y Sasha, para llegar a una lujosa mansión en Miami, Estados Unidos, se reveló la supuesta última conversación que sostuvo la cantante con Gerard Piqué, y amable no fue.

De acuerdo con la revista Vanitis, fuentes cercanas a la expareja revelaron que el viernes pasado por la mañana Shakira y Gerard Piqué sostuvieron una última conversación muy tensa. Según lo dado a conocer, fue la cantante colombiana quien llamó al exfutbolista para comunicarle que se iba, que había tomado la decisión tras lograr el “ok” de los médicos de su padre el jueves por la noche. Sin embargo, Piqué mostró una actitud molesta.

Fue entonces cuando Shakira le recordó que hacía dos semanas había recibido una carta firmada por su padre, Joan Piqué, en la que se le exigía que abandonara la casa de Esplugues de Llobregat antes del 30 de abril; pero esto pareció no importarle a exjugador del Barcelona, quien según Vanitis “se centró en sus argumentos”, por lo que no hubo una “amable despedida”.

¿Qué decía la carta que envío el papá de Piqué a Shakira?

El pasado 14 de marzo, Joan Piqué, padre del exfutbolista y creador de la Kings League, Gerard Piqué, habría enviado una carta por correo electrónico a Shakira en la que le advertía que debía desalojar la casa de Barcelona en la que vivía antes del 30 de abril, ya que de lo contrarío tendría que indemnizar a la sociedad propietaria del inmueble.

El ultimátum del papá de Piqué a Shakira se debe a que la casa de Barcelona donde vivía Shakira con sus hijos, es el único bien inmueble que tenía la pareja y, según fuentes españolas, está a nombre de la sociedad BCN TWO&TWO SL, cuyo único administrador es el padre de Gerard Piqué, quien le hizo saber del “desalojo” mientras la cantante se encontraba en el programa de Jimmy Fallon.

Las mismas fuentes también dijeron a Vanitis que no entienden por qué Piqué se molestó con la salida de Shakira de España, pues fue él mismo, a través de su padre que le pidieron a “la de Barranquilla” que desalojara el inmueble, justo en la fecha que la expareja había acordado durante los alegatos de la custodia de sus hijos.

Además de que se dio a conocer que Shakira inyectó 5,1 millones de euros en el ejercicio de 2020 y 5,1 millones en el ejercicio 2021 a la empresa Two&Two BCN Investments, que administra el papá de Piqué y dos años después la quiso echar de su hogar.

Shakira se despide de Barcelona y dice “hola Miami”

Previo a su salida de Barcelona, sitio donde vivió desde que decidió compartir su vida con Gerard Piqué, Shakira se despidió a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje:

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes sólo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas! “

Ahora, la colombiana buscará reiniciar su vida en Miami, donde vivirán en una mansión de millones de dólares y que tendrán a varios famosos de vecinos, y la congresista de Estados Unidos, María Elvira Salazar, le dio una “curiosa” bienvenida a través de un mensaje de Twitter.

Y es que, la política escribió en Twitter:

"Shakira eres CLARAMENTE bienvenida a Miami. Esta es tu ciudad y que a otro le SALPIQUE"