Rey Carlos y Kate Middleton son señalados por comentarios racistas

Los nombres de la familia real habrían sido publicados por error. Foto: GettyImages

La familia real británica estaría de nuevo en el ojo del huracán debido a que se habría filtrado que tanto el rey Carlos III como Kate Middleton habrían mostrado preocupación por el color de piel de Archie, el hijo de Harry y Meghan.

Cabe recordar que los duques de Sussex, Meghan y Harry aseguraron que se fueron del Palacio de Buckingham porque la exactriz estadounidense sufrió ataques por parte de la familia real y afirmaron que hubo cuestionamientos sobre el color de piel que tendría Archie, el primer hijo de la pareja, debido a que ella es morena.

Aunque solo dijeron que fueron dos miembros de la familia real, ahora se sabría que fueron su papá y la esposa del príncipe William.

“Destapan” nombres de la familia real

El nombre de las personas señaladas pudo haber llegado a su fin, después de que por error, en la edición holandesa del libro “Endgame: Inside The Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival” (Fin del Juego: Al interior de la Familia Real y la Lucha de la Monarquía por la Sobrevivencia”,de Omid Scobie se afirma que quienes cuestionaron sobre el color de piel de Archie fueron el rey Carlos III y la princesa Kate.

El autor aseguró que él no entregó el libro para su traducción con los nombres del rey y de Kate, y culpó a la traductora, Saskia Peeters. Sin embargo, ella afirma que ella no agregó nada al libro que le fue entregado para traducir y que los nombres ya venían en él. Los libros ya fueron retirados de los estantes, mientras se realiza una investigación.

Sin embargo, todo puede ser cierto debido a que el periodista Piers Morgan, exeditor de los tabloides The Sun y The Mirror, confirmó en su programa de televisión en TalkTV que los nombres incluidos en la edición holandesa eran los del rey y la princesa, cuyos roces con Meghan son conocidos. Ambos habrían expresado su “preocupación por el color de piel de Archie” y por lo que eso pudiera representarle a la realeza.

Morgan justificó su revelación diciendo que, aunque no cree que haya habido actos de racismo en la familia real, los británicos tienen derecho de sumarse al debate y enterarse de lo que está pasando en la monarquía.

Ni Meghan ni Harry se han pronunciado hasta ahora sobre la revelación que se hace en el libro de Scobie.