Rey Mysterio muestra sus aventuras como luchador profesional en caricatura

Rey Mysterio tiene serie animada. Foto: Gettyimages.

“Rey Mysterio vs La Oscuridad” es una caricatura, que después de nueve años, saldrá a la luz. Está basada e inspirada en la vida del luchador profesional dentro del cuadrilátero.

El proyecto estará disponible a partir del 8 de diciembre en Cartoon Network y HBO Max; es un proyecto en el que Rey Misterio estuvo involucrado de principio a fin: “es un sueño que jamás pensé que se iba a cumplir, siempre tuve un deseo de crear una caricatura”, declaró el mexicano.

El luchador de 48 años compartió con Unotv.com, que la serie tiene un importante mensaje para toda la familia: “yo soy papá y creía que a mi hijo le tenía que enseñar qué hacer o cómo actuar; a veces como padres o como adultos se nos olvida que también podemos aprender de los niños”.

El camino del éxito no ha sido fácil

Óscar Gutiérrez, mejor conocido como Rey Mysterio, reveló que para él, el camino dentro de la lucha libre no ha sido tan sencillo, su peso, estatura y nacionalidad, en un principio, hicieron dudar al público y sus colegas que tenía talento.

Está convencido, que parte del éxito que ha tenido, sobretodo con los niños, se debe a sus características físicas: “soy una persona chiquita. Nunca tuve un cuerpo de luchador, siempre me decían que tenía que comer más y eso me creó una inseguridad”.

Sin embargo, las infinitas ganas de Rey Mysterio por triunfar, aunado a muchos años de trabajo físico y mental, le fueron abriendo camino en la lucha internacional.

“Mi tamaño y ser flaquito creo que ha permitido que muchos niños se relacionen conmigo, que digan si él puede yo también. Por eso esta máscara ha atraído tanta afición”. Rey Misterio.

¿De qué trata la serie?

Rey Mysterio intenta mostrar un poco de lo que fue su vida, primero como aficionado a la lucha y luego convirtiéndose en una superestrella, todo, ligado a una historia en la que tiene que vencer a los enemigos que intentan hacer el mal en el mundo.

Dentro de los personajes que ayudarán al luchador mexicano en esta misión de hacer el bien, hay un niño llamado Óscar. Hay que recordar que en la vida real, el luchador se llama Óscar Gutiérrez, por lo que existe ese hilo de mostrar lo que fue su vida.

¿Cuántos episodios tiene la caricatura de “Rey Mysterio vs La Obscuridad”?

La serie cuenta con 10 episodios, de 30 minutos cada uno: “los capítulos ya estaban escritos, me los presentaron y si había algo que no me gustara o si tenía una sugerencia la hice”

La caricatura “Rey Mysterio vs La Oscuridad” es una producción animada elaborada por los Hermanos Calavera, animadores mexicanos de ¡Viva Calavera! y el mismo gladiador mexicano.

¿Dónde ha trabajado Rey Mysterio?

Rey Mysterio, es un luchador profesional mexicano. Actualmente trabaja para la empresa WWE, donde se presenta en la marca SmackDown. También trabajó para Extreme Championship Wrestling, World Championship Wrestling y Asistencia Asesoría y Administración