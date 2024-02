Desde el hospital, Ricardo Casares reaparece en video tras infarto: “les debo un cachito la vida”, dice

Ricardo Casares reapareció en video desde el hospital. Foto: Cuartoscuro

Ricardo Casares reapareció en un video luego de sufrir un infarto que lo llevó de urgencia al quirófano. En la grabación compartida por las redes sociales de Venga la Alegría, el conductor agradeció la reacción de sus compañeros.

Éstas fueron las primeras palabras de Ricardo Casares

Desde la cama del hospital y con oxígeno, Ricardo Casares agradeció la reacción de sus compañeros y de Dani, a quien dijo le debía la vida.

“Todavía no se les va a hacer. Todavía no. Aquí estoy, gracias a mis compañeros, gracias al Dani, que ustedes no conocen, pero me salvo la vida. Gracias a todos los que reaccionaron puntual”

En la grabación publicada por el programa matutino en el que trabaja y retomada por otras cuentas, Ricardo Casares, que previamente publicó un mensaje en sus redes, agradeció a sus compañeros a quienes, dijo, les debía un poco de vida.

“Todos reaccionaron muy bien, a todos les debo un cachito la vida. Los quiero”

Además, el conductor de televisión confesó que tras el infarto que lo llevó al hospital y al quirófano, se siente “amoladón” y adolorido.

“Aquí estoy. Estoy bastante amoladón, me duele todo, tengo piquetes en todas partes”

Finalmente, Casares dedicó unas palabras de cariño a sus compañeros del programa de televisión.

“Los quiero mucho y pronto estaré ahí con ustedes. Los extraño mucho y estoy muy agradecido con todos”

“Paso a pasito, Ricky”: Fans celebran reaparición de Casares

A la publicación del video de Ricardo Casares, decenas de seguidores del programa y del conductor celebraron que el famoso se encuentre sano y le desearon una pronta recuperación.

“Paso a pasito, mi querido Ricky. Recupérate pronto”, “Vamos Ricky nos hace falta esa sonrisa que nos acostumbraste”, “Mis oraciones fueron escuchadas”, “Pronta recuperación, campeón”, “Bravo, Richi. Tú puedes”, “Recupérate pronto, para seguir viéndote en la TV. Dios bendiga tu vida”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.