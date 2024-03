“Pensé que me iba a morir”: Ricardo Casares sale del hospital y recuerda los momentos del infarto

Ricardo Casares sufrió un infarto que lo llevó al hospital. Foto: Cuartoscuro

Una semana después de sufrir un infarto, Ricardo Casares anunció que dejaba el hospital. El conductor de televisión se sinceró durante un enlace con el programa “Venga la alegría”, donde afirmó que había pasado los días más duros de su vida.

“Ha sido una semana, la más dura de toda mi vida. Hace una semana me estaban salvando la vida… Hoy regreso a mi casa y eso me emociona muchísimo… Cuando yo salí y vi el tráfico, pensé que me iba a morir, pensé que no íbamos a llegar”

El conductor explicó, luego de ser dado de alta deberá permanecer en descanso por unos días y, posteriormente, someterse a una rehabilitación.

“Empieza la segunda etapa que es de descanso los próximos días, para, posteriormente, hacer algo que se llama rehabilitación cardiaca. La buena noticia es que los médicos esperan que yo recupere el 100% de mis facultades cardiacas”

De acuerdo con Ricardo Casares, la piel de corazón se habría roto por lo que presentó el dolor. Sin embargo, llamó a sus seguidores a no minimizar ningún síntoma de alarma.

“Se me rompió la piel del corazón y por eso el dolor era tan insoportable. Hay a personas a las que no les pasa eso y de pronto sienten dolor de pecho y sientes molestia y lo ignoras. Sientes que traes una agrurita”

Casares compartió que, hasta el momento, los médicos no pueden revelar el origen del infarto que sufrió el presentador de televisión.

“Preguntaba por qué me pasó esto si no tomo, no como carne, no como grasas saturadas, no como embutidos. Esa pregunta de por qué la tienen que responder próximamente mis médicos”

Finalmente, agradeció a las personas que mostraron preocupación por su salud y a quienes lo apoyaron en los momentos críticos de su salud.

“Cuando la muerte te mira a la cara, para decirle ‘hoy no’ necesitas muchos amigos, muchas herramientas y yo los tuve… La perspectiva que da un infarto a los 43 años, al final de cuentas, la palabra que sigue regresando a mi mente es: gracias”