“No era yo”: Ricardo O’Farrill dice no recordar en vivos en donde atacó a amigos

Ricardo O’Farrill dice no recordar lives en donde atacó a amigos. Foto: Getty

Tras la polémica que, hace unos meses, protagonizó Ricardo O’Farrill, el famoso aseguró que no recuerda las transmisiones en vivo que hizo, en donde lanzó fuertes acusaciones contra representantes del stand up en México.

“Es como si estuvieras poseído, wey, me tengo que disculpar por cosas que ni me acuerdo y está muy cabr*n porque si hubo mucha gente que me dejó de hablar, pero ni me acuerdo, wey, se siente de la ching** porque era el loco en la habitación, me rapé, estaba haciendo lives a lo pend***, no era yo”.

A su paso por el programa “La Cotorrisa”, O’Farrill, que fue diagnosticado con el trastorno de bipolaridad, explicó que, actualmente, está bajo tratamiento con dos terapeutas y un psiquiatra.

“Estoy viendo a dos terapeutas y a un psiquiatra y el psiquiatra me cambia (medicamentos) y yo (le digo) ‘Doc. Mándeme la que no me haga hacer lives, nada más. Mándeme con la que no haga lives, con esa tengo’”.

El hijo de Roberto O’Farrill aseguró que los videos que hizo estando en crisis los ve por curiosidad y para disculparse con las personas a las que atacó en esos en vivos.

“Ah, no, el video no, para mí es algo horrible de ver, lo he visto como por curiosidad y para disculparme con gente… He estado en mi tour de disculpas… con todo mundo me he disculpado… quiero aprovechar para disculparme con toda la banda a la que ofendí y las cosas que dije, de verdad, no son ciertas. Estaba mal”.

“Se portó muy chido”: Ricardo O’Farrill habla de su relación con Daniel Sosa

El standupero reveló que a Daniel Sosa, contra quien hizo fuertes acusaciones, le tiene gran cariño y aseguró que se portó “muy chido”, aunque está enojado con él.

“Karla (Camacho) se ha portado increíble, Isabel se ha portado increíble, Daniel (Sosa), me fui a tomar un café con Daniel y me dijo ‘por tu culpa no he llenado el Auditorio, le dije ‘Daniel como con las botas, no te confundas tú nunca hubieras llenado el Auditorio, no es cierto’… De verdad lo quiero mucho, se portó muy chido, me dijo ‘estoy muy enojado contigo, pero ese video que sacaste pidiendo disculpas me llamó la atención y quiero decirte que todo bien, te perdono, pero que sí estoy encab*** contigo’”.

Aeromexico vetó a Ricardo

El comediante reveló que la aerolínea Aeroméxico lo vetó luego de que, en plena crisis, hiciera un live arremetiendo contra el servicio que presta la empresa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Estoy vetado de Aeroméxico. Alguien de relaciones públicas de Aeroméxico, quítenme ese veto, no era yo. Otra disculpa que tengo que dar”.