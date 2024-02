Ricardo O’Farrill narra cómo los excesos lo llevaron a sufrir un brote maníaco-depresivo

Ricardo O’Farrill, comediante mexicano, se presentará el 25 de abril en el Teatro Metropólitan para el cierre de la gira Falacia. En conferencia de prensa, el standupero reveló cuáles fueron las razones por las que sufrió un brote maníaco-depresivo en 2023.

El responsable de shows como “Ciudadano mexicano” reveló que el video viral de abril pasado en el que arremetía contra otros comediantes fue provocado por un brote maníaco-depresivo, cuyo origen radica en excesos laborales y de sustancias.

“Puntualmente lo que sucedió fue un brote maníacodepresivo. Según me han explicado y he investigado, fue por exceso laboral y por un consumo excesivo de marihuana”.

Asimismo, el standupero reveló que, antes de su brote, consumía alcohol “todo el tiempo”. Por esta razón, se internó en una clínica, superó su adicción por el licor, pero no superó su dependencia a la marihuana, un “descuido” que cobró factura.

Luego del caso mediático contra Daniel Sosa y otros colegas, así como el reingreso en una clínica, el comediante cambió sus hábitos para sus shows de stand-up. “Ahora hago las cosas con mayor responsabilidad, sustituyó el alcohol y la marihuana por heladito y cafecito“, bromea.

Un episodio maníaco-depresivo, también conocido como episodio mixto, es cuando una persona tiene síntomas maníacos y depresivos a la vez causados por el trastorno bipolar, según el portal Medline Plus.

Un episodio maníaco se caracteriza por las sensaciones de irritabilidad, energía excesiva o euforia. Un brote depresivo es cuando el paciente se siente deprimido, triste, indiferente o desesperanzado, dicen los expertos.

Luego de los acontecimientos virales y un regreso “complicado” a los escenarios, Ricardo O’Farrill también presumió que su terapeuta ha visto mejoría en su estado de salud mental.

“Mi terapeuta, en la sesión pasada, me dijo ‘Ricardo, te veo muy bien’, es momento de que yo te pueda ver cada 15 días. Hubo una época en la que tenía que ver a dos terapeutas y un psiquiatra por semana. Recientemente me dijo que me veía bien, pero si sentía que algo estaba distinto se lo hiciera saber, pero hasta el momento no ha sucedido. Me siento bien”.

