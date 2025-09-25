GENERANDO AUDIO...

¿Los miembros de “La Cotorrisa” fueron denunciados por acoso? | Fotos: Cuartoscuro

Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, comediantes y conductores del podcast “La Cotorrisa“, habrían sido denunciados por un presunto caso de acoso sexual, de acuerdo con medios mexicanos. Fue una influencer mexicana quien anunció la medida contra “unos creadores de contenido”; sin embargo, no dio los nombres de sus presuntos agresores.

La denuncia surgiría a raíz de una serie de declaraciones que los creadores de contenido hicieron en su podcast durante una edición del pasado 12 de febrero. Ninguno de los comediantes ha ofrecido declaraciones al respecto.

¿Denuncian a conductores de “La Cotorrisa” por acoso sexual?

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido Jessica Bustos, mejor conocida como Yoshi, subió un video afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CMX) el viernes 19 de septiembre, y anunció que presentó una denuncia en contra de “unos creadores de contenido“, sin mencionar los nombres de los denunciados.

“Se presentó una denuncia en contra de unos creadores de contenido por el delito de acoso sexual. La carpeta se encuentra en integración, pero toda vez que se pase al juez de control y se judicialice, ya podré dar más información”. Jessica Bustos

La estrella de TikTok reconoció que la situación ha tenido un fuerte impacto en su vida. “Esta situación me ha afectado bastante, a mi familia, a mi honor, a mi integridad y mi autoestima”.

Además, dijo que su denuncia pretende ser un ejemplo para otras víctimas de acoso sexual.

“No se dejen ante nadie y menos que te acosen sexualmente y te violenten sabiendo que hay consecuencias legales. Gracias por su empatía y su apoyo”, remató.

Slobotzky y Ricardo Pérez no han dado declaraciones

Hasta el momento, no se ha confirmado que Ricardo Pérez y Slobotzky sean los creadores de contenido denunciados por Jessica Bustos.

Sin embargo, diversos medios mexicanos atribuyeron a los conductores de “La Cotorrisa” como los receptores de la denuncia.

Ninguno de los dos comediantes ha ofrecido declaraciones al respecto de la supuesta denuncia.

Cabe destacar que Xuxo Domínguez, esposo de la creadora de contenido y también tiktoker, tampoco ha hablado al respecto de la denuncia en sus redes sociales.

¿Cuál es la posible razón de la denuncia por acoso sexual?

Jessica Bustos no especificó las razones específicas de su denuncia por acoso sexual contra los creadores de contenido señalados; sin embargo, usuarios y medios señalaron el contenido de un episodio de “La Cotorrisa“.

En el episodio “Episodio 308 – Confundió mi declaración con un asalto Ft. Iván Mendoza“, tanto Ricardo Pérez como Slobotzky hablaron del creador de contenido Xuxo Domínguez e hicieron un chiste de su esposa “Yoshi”.

Cabe destacar que, a raíz del video y los comentarios, el propio Xuxo y Yoshi reaccionaron en un video a través de TikTok, mostrando su descontento.

“Según yo, no conozco al otro (…) nada más conozco al que es pareja de Zabaleta, alguna vez lo saludé, pero no manches, es de mal gusto”, expresó Jessica Bustos.

“Es una falta de respeto porque yo no me llevo con ellos, no los conozco. No sé si Slobotzky tiene pareja, pero el otro sí, por la Zabaleta, pero si yo te oigo a ti hablando algo así, tus maletas ya están afuera de la casa, se me hace una falta de respeto para mí y para sus mujeres”. Jessica Bustos

“Yo nunca haría un chiste así de ninguna de sus parejas, yo me llevo y está chido, pero ya que se metan contigo es de mal gusto“, señaló Xuxo.

Los creadores de contenido eliminaron ese fragmento del programa, por lo que actualmente no es posible verlo en las diferentes plataformas de audio y video.

El comediante Iván Mendoza también participó en el comentario, por lo que, en caso de que la denuncia sea por esta razón, se desconoce si también fue señalado por la influencer mexicana.