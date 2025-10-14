Ricardo Pérez y Slobotzky podrían ir hasta 25 años a prisión por presunto acoso sexual

GENERANDO AUDIO...

Los influencers Ricardo Pérez y Slobotzky, conocidos por su pódcast “La Cotorrisa”, podrían enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión tras ser denunciados por presunto acoso y abuso sexual por la creadora de contenido Jesica Bustos.

Según la denuncia, los conductores se burlaron del físico de Jesica Bustos en el episodio 308 de su pódcast. Tras la viralización del contenido en redes sociales, el capítulo fue eliminado, pero los problemas legales continúan.

El doctor en leyes, Mauro Terrones Piñón, explicó a TV Notas que se trata de “un tema de abuso sexual, porque externaron cuestiones peyorativas, Este tema se está tratando como abuso sexual, porque externaron cuestiones peyorativas, denigraron la imagen de la presunta víctima y ejercieron bullying cibernético”.

La pena puede ser de hasta 25 años de cárcel y tendrían que pagar una cuantiosa suma por daños morales y laborales que Jesica Bustos haya tenido.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido Jessica Bustos, mejor conocida como Yoshi, subió un video afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CMX) el viernes 19 de septiembre, y anunció que presentó una denuncia en contra de “unos creadores de contenido“, sin mencionar los nombres de los denunciados.

“Se presentó una denuncia en contra de unos creadores de contenido por el delito de acoso sexual. La carpeta se encuentra en integración, pero toda vez que se pase al juez de control y se judicialice, ya podré dar más información”. .Jessica Bustos

La creadora de contenido reconoció que la situación ha tenido un fuerte impacto en su vida. “Esta situación me ha afectado bastante, a mi familia, a mi honor, a mi integridad y mi autoestima”.

Además, dijo que su denuncia pretende ser un ejemplo para otras víctimas de acoso sexual.

“No se dejen ante nadie y menos que te acosen sexualmente y te violenten sabiendo que hay consecuencias legales. Gracias por su empatía y su apoyo”, señaló.

Xuxo Dom, esposo de Jesica Bustos, criticó la doble moral de Pérez:

“Ellos defienden a sus mujeres y por menos han hecho borlotes. ¿Cómo no voy a alzar la voz cuando esto afecta nuestra vida? Ricardo no es empático, es hipócrita. Apoyé a mi esposa a denunciar, y si decide que puedan pisar la cárcel, ¡hasta donde toque!”

Daños económicos y morales

Xuxo detalló que además de la denuncia penal, pedirá reparación de daños por pérdidas económicas y afectación en su trabajo.

“Hemos perdido campañas de publicidad, seguidores y trabajo. Se tendrá que cuantificar el daño, y eso lo decidirán las autoridades“.

Según el denunciante, no existía ninguna relación previa de amistad con Ricardo Pérez, más allá de tres encuentros ocasionales en los últimos tres años, lo que refuerza la falta de justificación para los ataques hacia su esposa.

Terrones Piñón señala que la legislación penal en CDMX protege la imagen y dignidad de las personas:

No se puede recrear ni denigrar la imagen de alguien sin autorización

Los delitos de este tipo alcanzan una pena máxima de 25 años de prisión

Se inicia una investigación y, al judicializarse, se evalúa psicológicamente el daño causado

Podrían aplicarse beneficios si los acusados reparan el daño

Por el momento, los conductores de “La Cotorrisa” enfrentan un proceso legal que podría cambiar radicalmente su carrera y reputación, mientras Jesica Bustos y Xuxo Dom buscan justicia y reparación por los daños ocasionados.

Ricardo Pérez vs la prensa

Esta polémica surge después de que Ricardo Pérez protagonizara diversas situaciones mediáticas junto a su pareja, la actriz Susana Zabaleta, quien denunció acoso por parte de la prensa durante un encuentro en el aeropuerto de la CDMX.

Ese incidente derivó en un capítulo paródico en “La Cotorrisa”, titulado “No tenemos vida”, donde los influencers se burlaron de medios y comunicadores.