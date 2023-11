Rich Paul: quién es el esposo de Adele

La cantante Adele confirmó que se casó con el agente deportivo Rich Paul. Foto: AFP

La cantante Adele confirmó que se casó con el agente Rich Paul durante la grabación del programa del cómico inglés Alan Carr, en el cual, él preguntó a la audiencia si alguno de los presentes se había casado recientemente, a lo que la reconocida artista contestó: “¡Sí, yo lo hice!”. Por eso te contamos quién es el flamante marido de la británica.

¿Quién es Rich Paul, el esposo de Adele?

Rich Paul, el nuevo esposo de Adele, es un agente deportivo considerado uno de los más poderosos en la industria, es amigo y representante del basquetbolista LeBron James.

Paul, que cumplirá 42 años el próximo 16 de diciembre, pero su vida no ha sido llena de lujos ya que tuvo una infancia humilde en el barrio más pobre de Cleveland, llamado Glenville.

El esposo de Adele enfrentó dificultades desde temprana edad en Glenville. Criado por su padre y abuela, quienes se esforzaron por brindarle una educación sólida mientras su madre lidiaba con problemas de adicciones, Rich Paul compartió en una entrevista con The New Yorker cómo la ausencia materna lo afectó emocionalmente. “Nunca estuve enfadado con mi madre, pero sí me sentí triste muchas veces porque como niño, ver a otros compartiendo sus experiencias con sus padres y que tú no puedas, es muy doloroso”, expresó.

A pesar de enfrentar dificultades, Paul mantuvo vivo su sueño de convertirse en un destacado atleta. Sin embargo, tras la trágica muerte de su padre, tomó la decisión de abandonar sus estudios y buscar una salida laboral. Optó por emprender, estableciendo un exitoso negocio ambulante de camisetas deportivas vintage que le generó notables ganancias, alcanzando los 15 mil dólares semanales en pocos meses.

La vida de Rich Paul cambió en 2002, cuando conoció a una joven estrella del baloncesto, LeBron James, en un aeropuerto de Atlanta.

La conexión se forjó a través de una camiseta vintage que captó la atención de James, marcando el inicio de una amistad y asociación que cambiaría el curso de sus vidas. Paul le vendió dos camisetas a LeBron, y este encuentro llevó al emprendedor a trabajar en la agencia de Leon Rose, entonces agente de basquetbolista.

En 2012, Rich Paul fundó su propia agencia, Klutch Sports Group, donde reclutó al destacado abogado Mark Termini para liderar las negociaciones de contratos con jugadores de la NBA.

La agencia ha experimentado un crecimiento espectacular, consolidándose como una de las 100 empresas más influyentes del mundo en 2019, según el Times.

La fortuna de Rich Paul asciende a 46 millones de dólares, según Forbes, consolidándose como uno de los agentes deportivos más prósperos e influyentes de la industria.

La historia de amor de Adele y Rich Paul

Adele y Rich Paul iniciaron su relación en 2021, aunque ya se conocían de años atrás luego de haber coincidido en una fiesta de cumpleaños. Confirmaron su romance después de que ella se divorcia con Simon Koncecki, padre de su hijo Angelo, de 11 años.

Un año después de dar por terminado su matrimonio, la cantante confirmó que se había mudado con su novio a su nueva mansión en Beverly Hills. En febrero, se especuló que la pareja se había comprometido luego de que Adele lució un impresionante anillo durante uno de sus conciertos en Las Vegas.