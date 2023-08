Richie O’Farrill pide perdón por lo ocurrido; tuvo brotes psicóticos y de depresión

Richie O’Farril aparece nuevamente en redes sociales FOTO: richieofarrill Instagram

El comediante y conductor, Richie O’Farrill compartió un mensaje en redes sociales para disculparse por lo ocurrido en días anteriores con as personas que ofendió o afectó de alguna forma durante un brote psicótico y de depresión.

A través de sus cuentas oficiales, se pudo ver a un Richie O’Farril más centrado y compuesto dirigiendo un mensaje a las personas que pudo haber afectado durante un momento vulnerable de su vida.

Pide perdón a compañeros y amigos

A finales del pasado mes de abril, Richie O’Farrill fue en contra de compañeros comediantes del mundo del stand up, luego de haber sido sacado de la boda de Mau Nieto.

Entre las personas mencionadas, las más sonadas son Sofía Niño de Rivera, Daniel Sosa y el propio Mau Nieto.

Durante un video, Richie aceptó que se encuentra en este momento en un lugar “vulnerable”, pero tenía que hacer el video para disculparse durante su brote maniaco-depresivo.

Indicó que parecía estar como “poseído” y no se dio cuenta de que hizo muchas cosas malas, como hablar mal de muchas personas a las que quiere, respeta y admira.

Entre las personas a las que les pidió una disculpa fue a Rodrigo Escobar, Maye Hernández, Álex Fernández, Yara Cavazos, Isabel Fernández, Karla Camacho y Diego Zannasi.

A Mau Nieto y Daniel Sosa les pidió perdón por esparcir lo que llamó un “chisme” que ocasionó un daño que no tenía medido, además mencionó que fue lo mismo son Sofía Niño de Rivera y Jorge Bermúdez, su esposo.

Destacó que a muchos ya les pudo pedir en persona que los disculpen, aunque con otros no ha sido posible, por lo que hizo el video.

A Karla Fernández le pidió disculpas por haber arruinado un día muy especial y convertirlo una “nota roja de chisme”.

La salud mental de Richie O’Farril

Menciona que no vio venir lo que le ocurrió debido a que fue muy gradual y a pesar de que trataron de ayudarlo no les hizo caso porque pensó que le estaban haciendo una intervención porque pensaban que se metía cocaína y no los escuchó.

Subrayó que ha sido la peor época de su vida y que actualmente siente una depresión terrible de la cual espera poder salir pronto con los medicamentos indicados y con el apoyo de la ayuda psicológica.

Asimismo, dice esperar tener una amistad como antes algunas de las personas ofendidas.

Además, pidió a la gente cuidarse, porque cuando menos se lo esperan ocurre una situación como la que le pasó y que se apodera de uno.

“El brote psicótico te hace actuar con cosas que ni siquiera recuerdas después, me han tenido que recordar muchas de cosas de las cuales hice y por eso me siento tan apenado, la última disculpa… es para mis fans, para todo el público que tuvo que ver esto, que no merecían verme así”.

Agregó que lo lamenta mucho y espera salir de la depresión en la que se encuentra en este momento para poder regresar a los escenarios a hacer lo que más le gusta que es hacer reír a la gente y no angustiarlos.

Más tarde, publicó en otra de sus redes sociales que estaba muy sorprendido y agradecido por los mensajes de apoyo que le han brindado y agradeció el cariño que le han demostrado.